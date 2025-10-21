Rap e Droga: Sotto Inchiesta a Varese

L’inchiesta “Note Stonate”, orchestrata dalla Procura della Repubblica di Varese e attualmente in corso di esecuzione da parte della Polizia di Stato, ha portato a 19 misure cautelari, tra cui arresti e obblighi di dimora, nei confronti di individui di nazionalità italiana e straniera.

L’indagine, complessa e articolata, ha svelato un intricato sistema criminale che intreccia la dinamica dello spaccio di stupefacenti con il mondo della musica rap-trap, rivelando un’inattesa simbiosi tra criminalità organizzata e ambito culturale.

Le accuse mosse ai destinatari dei provvedimenti cautelari spaziano dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti – cocaina, eroina e hashish – a reati di estorsione, aggravati dalla minaccia e dall’utilizzo di armi, fino al possesso illegale di armi da fuoco.

L’operazione ha gettato luce su una rete di spaccio radicata in aree boschive della provincia di Varese, spesso difficilmente accessibili e utilizzate come veri e propri laboratori a cielo aperto per la lavorazione e la distribuzione della droga.

L’elemento dirompente e particolarmente significativo dell’inchiesta risiede nel coinvolgimento diretto di esponenti di una band rap-trap locale, particolarmente popolare anche nell’area metropolitana milanese.

Le indagini hanno evidenziato come il gruppo musicale, apparentemente impegnato in attività artistiche e concerti, fosse in realtà parte integrante di un sistema di supporto logistico e finanziario per i trafficanti.

L’inclusione di armi e sostanze stupefacenti nel pacchetto offerto ha stabilito un legame diretto tra il mondo della musica e la criminalità organizzata, sollevando interrogativi sulla possibilità di infiltrazioni e riciclaggio di denaro sporco attraverso il circuito culturale.

L’attività investigativa, protrattasi per diversi mesi, ha impiegato tecniche di intercettazione telefoniche e ambientali, oltre a complesse operazioni di monitoraggio e pedinamento.

I risultati hanno permesso di ricostruire una fitta rete di contatti e di individuare i ruoli specifici di ciascun soggetto coinvolto.

L’inchiesta “Note Stonate” non si limita a smantellare una filiera di spaccio, ma apre una riflessione più ampia sulla necessità di monitorare e prevenire le connessioni tra criminalità e mondo dell’intrattenimento, con particolare attenzione al potenziale ricorso a questi ultimi per attività illecite e per il riciclaggio di capitali derivanti da traffici illeciti.

L’operazione rappresenta un tassello importante nella lotta alla criminalità organizzata sul territorio varesino e mira a restituire sicurezza alla comunità, interrompendo un circuito di violenza e degrado sociale.