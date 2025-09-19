Rapina a De Martino: Cresce la sofisticazione dei furti

L’incidente che ha visto coinvolto Stefano De Martino, noto conduttore televisivo e apprezzato ballerino, ha riportato alla luce la crescente sofisticatezza delle rapine a scopo di furto, un fenomeno che affligge sempre più spesso le grandi città.

Ieri pomeriggio, in una zona prestigiosa come quella universitaria di Bocconi, a Milano, De Martino è stato vittima di una rapina dall’esito fulmineo e dalla preparazione minuziosa.

L’evento si è sviluppato secondo uno schema collaudato, utilizzato dai malviventi per disorientare e agire con rapidità.

Due individui, a bordo di uno scooter, hanno orchestrato un falso incidente stradale, urtaing intenzionalmente lo specchietto laterale della Mercedes condotta dal conduttore.

La manovra, apparentemente innocua, aveva lo scopo di distrarre l’attenzione di De Martino e creare un’opportunità per compiere il furto.

Nel momento in cui il conduttore, dimostrando un gesto di cortesia e responsabilità, si è chinato per controllare i danni e riposizionare lo specchietto, i due malfattori hanno agito con precisione millimetrica, sfilando l’orologio Patek Philippe – un oggetto di inestimabile valore, stimato in diverse migliaia di euro – in un istante.

La velocità e la coordinazione dei due individui hanno reso vano qualsiasi tentativo di reazione da parte di De Martino.

Immediatamente dopo il furto, il conduttore ha prontamente segnalato l’episodio alle forze dell’ordine, fornendo una dettagliata descrizione degli autori e delle circostanze della rapina.

La denuncia ha innescato un’immediata attività investigativa da parte della polizia, che sta setacciando la zona alla ricerca di elementi utili per identificare e arrestare i responsabili.

Questo episodio sottolinea non solo la vulnerabilità anche di figure pubbliche di fronte a criminalità organizzata, ma anche l’evoluzione delle tecniche utilizzate dai ladri.

La rapina “dello specchietto”, infatti, è una tattica sempre più diffusa, che sfrutta la cortesia e il senso civico delle persone per perpetrare furti rapidi e senza lasciare tracce.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle aree urbane e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione dei cittadini, affinché possano riconoscere e prevenire simili truffe.

La vicenda, oltre al danno economico subito da De Martino, rappresenta un campanello d’allarme per l’intera comunità, invitando a un rafforzamento dei controlli e a un aumento della vigilanza.