Rapina a Dorno: anziani sardi al comando, scossa la comunità.

Il silenzio di Dorno, tranquillo comune pavese, è stato infranto da un evento che ha scosso la comunità e riacceso i riflettori sulla crescente complessità del crimine organizzato in aree apparentemente sicure.

Due uomini, entrambi italiani e sardi d’origine, rispettivamente di 66 e 72 anni, sono finiti dietro le sbarre del carcere di Pavia, accusati di aver orchestrato e materialmente partecipato a una rapina a mano armata presso una prestigiosa gioielleria del paese, il 15 febbraio scorso.

L’operazione, condotta con precisione dai carabinieri di Garlasco, ha visto l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dei due principali responsabili, innescando un’indagine più ampia che ha portato alla denuncia di ulteriori sei individui, con età variabile tra i 28 e i 70 anni.

La dinamica della rapina, secondo le indagini, si è dipanata con una fredda professionalità.

I titolari del negozio, persone radicate nel tessuto sociale locale, sono stati brutalmente minacciati con l’uso di una pistola, costretti a cedere un bottino di Rolex e altri gioielli di pregevole fattura, per un valore stimato in circa 57.000 euro.

Oltre al danno economico, la vicenda ha lasciato un segno profondo nella percezione di sicurezza degli abitanti di Dorno, abitati ad un ritmo di vita pacato e lontani da dinamiche criminali di tale portata.

L’età avanzata dei due principali indagati, unita alla disparità di età tra i coinvolti, suggerisce una struttura organizzativa complessa, potenzialmente ramificata e con una stratificazione di ruoli e responsabilità ben definita.

Si ipotizza che i due uomini, con un passato segnato da precedenti penali, abbiano agito come capi e mentori di un gruppo più giovane, incaricato di compiere la rapina vera e propria e di gestire la logistica.

La presenza di persone di età compresa tra i 28 e i 70 anni indica una possibile mescolanza di esperienza criminale consolidata e dinamismo giovanile, un mix potenzialmente pericoloso e difficile da sradicare.

L’evento solleva interrogativi sulle modalità di reclutamento dei criminali, sulle loro connessioni e sulla capacità di adattamento delle organizzazioni criminali, che sembrano sempre più capaci di infiltrarsi anche in contesti apparentemente sicuri.

L’indagine, tuttora in corso, mira a ricostruire l’intera filiera criminale, identificando i complici, i ricettatori e i possibili finanziatori, e a comprendere come un atto di tale gravità abbia potuto essere pianificato e realizzato in un contesto così apparentemente tranquillo.

Il caso di Dorno rappresenta un campanello d’allarme che richiede un’analisi approfondita delle dinamiche criminali emergenti e un rafforzamento delle strategie di prevenzione e contrasto sul territorio.