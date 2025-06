Rapina a Mantova, verità dopo 18 anni: la scienza forense svela il mistero.

Nel tessuto urbano di Mantova, una vicenda rimasta latente per quasi due decenni è stata finalmente illuminata dalla perseveranza delle indagini e dalle avanzate tecniche forensi. Il 12 luglio 2007, la quiete di viale Gorizia fu interrotta dall’irruzione di un individuo mascherato, intento a perpetrare una rapina alla Banca Agricola Mantovana. L’evento, apparentemente rapido e frustrato, si rivela un esempio paradigmatico di come la giustizia, seppur lenta, possa alla fine trarre le sue conclusioni.L’azione del rapinatore, sebbene sventata in brevissimo tempo, era stata attentamente pianificata. Il soggetto, avvolto in una tuta e protetto da un passamontagna, mirava a sottrarre denaro dall’istituto di credito. Tuttavia, la prontezza di riflessi del direttore della filiale, intuendo le intenzioni dell’uomo attraverso le immagini di videosorveglianza, si rivelò cruciale. L’attivazione immediata dell’allarme, collegato direttamente alle forze dell’ordine, scatenò una reazione a catena. Il personale della banca, seguendo le procedure di sicurezza, abbandonò le proprie postazioni, rifugiandosi in aree interne e assicurando l’impossibilità per il rapinatore di procedere con l’azione criminale. La scena, un esempio di protocolli di sicurezza efficaci, si concluse con la fuga a vuoto del malintenzionato.L’intervento dei Carabinieri fu immediato e metodico. Oltre all’ascolto del personale dell’istituto e dei testimoni – una dozzina di persone tra dipendenti e clienti – la scena del crimine fu accuratamente messa in sicurezza. Materiali compromettenti, come il passamontagna utilizzato, nastro adesivo e un cutter, furono sequestrati e inviati al R.I.S. di Parma. Questa decisione, lungimirante e conforme alle migliori pratiche investigative, si rivelò determinante per la successiva risoluzione del caso. L’analisi forense, che includeva la ricerca di tracce biologiche e impronte digitali, è uno strumento investigativo potente, spesso capace di fornire elementi cruciali anche a distanza di anni.La soluzione di un caso di questo genere, che si protrae per quasi diciotto anni, non è frutto del caso, ma il risultato di un impegno costante e di un’evoluzione delle competenze tecniche. La tecnologia forense, in particolare, ha compiuto passi da gigante, consentendo di recuperare informazioni da prove apparentemente insignificanti. La collaborazione tra diverse unità investigative, in questo caso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova e il R.I.S. di Parma, ha dimostrato come la condivisione di risorse e conoscenze sia fondamentale per affrontare reati complessi. Il riconoscimento del responsabile, un uomo di 37 anni già detenuto per altri reati, rappresenta una vittoria per la giustizia, un monito per i criminali e un segnale di speranza per la comunità mantovana. L’episodio sottolinea l’importanza di non abbandonare mai la ricerca della verità, anche quando il tempo sembra aver cancellato le tracce del crimine.