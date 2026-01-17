Rapina e aggressione a Brescia: arrestati cinque individui

Un atto di violenza premeditata ha scosso la comunità di Brescia, culminando nell’arresto di cinque individui – due dei quali in età giovanile – per una rapina aggravata perpetrata all’interno della stazione degli autobus.

- PUBBLICITA -

L’episodio, consumatosi giovedì sera, ha visto due cittadini pachistani, rispettivamente di 25 e 29 anni, diventare vittime di un’aggressione brutale e coordinata.

Le dinamiche dell’evento suggeriscono una pianificazione accurata: le vittime, in attesa di imbarco, sono state inizialmente ingannate con un falso pretesto, venendo condotte in aree meno visibili della stazione, presumibilmente per agevolare l’azione criminale.

Una volta isolate, sono state brutalmente percuotere con calci e pugni, subendo ferite di varia gravità.

L’obiettivo dei malviventi era la sottrazione dei portafogli, ma la ferocia dell’aggressione ha lasciato segni profondi nelle vittime.

L’intervento tempestivo delle Volanti, coadiuvato dall’analisi delle immagini di videosorveglianza e dalle descrizioni fornite dalle vittime, ha permesso di identificare e arrestare quattro dei responsabili: un cittadino egiziano di 19 anni, un tunisino di 17 anni, e due italiani di 23 e 17 anni, tutti accusati di rapina aggravata e lesioni personali.

Un quinto complice, cittadino tunisino di 20 anni, è stato successivamente fermato e tradotto in custodia cautelare.

La gravità delle lesioni riportate da uno dei due uomini ha reso necessario il ricovero agli Spedali Civili di Brescia, dove i medici hanno stimato una prognosi di 15 giorni per la guarigione.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza percepita in spazi pubblici e sulla necessità di rafforzare misure di prevenzione e controllo del territorio.

Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha immediatamente implementato una serie di provvedimenti volti a prevenire ulteriori episodi simili.

In particolare, è stato emesso un foglio di via con divieto di ritorno in città per due anni nei confronti degli arrestati.

Parallelamente, è stata avviata una procedura amministrativa per la revoca dei permessi di soggiorno degli stranieri coinvolti, preludio a un’imminente provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Questa misura sottolinea l’impegno delle autorità nel contrastare il crimine e tutelare l’ordine pubblico, con particolare attenzione all’applicazione delle norme sull’immigrazione.

L’evento, purtroppo, rientra in un contesto più ampio di preoccupazioni relative alla criminalità giovanile e alla necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga forze dell’ordine, servizi sociali e istituzioni educative per affrontare le cause profonde del fenomeno.