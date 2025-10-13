RI-SCATTI: Giovani, Fotografie e Resilienza a Milano

“RI-SCATTI: Oltre lo Sguardo, un Cielo di Possibilità” è la mostra fotografica che dal 19 ottobre al 26 ottobre presso il PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) di Milano, offre una finestra emozionante sul mondo interiore di adolescenti ospiti di Dynamo Camp.

Un progetto che si rinnova per l’undicesima volta, frutto di una sinergia tra il Comune di Milano, Tod’s e l’associazione Ri-scatti ODV, e che trascende la mera documentazione per diventare un potente atto di resilienza e espressione artistica.

Dynamo Camp, da quasi due decenni, rappresenta un’oasi di speranza e terapia ricreativa per bambini e ragazzi che affrontano patologie gravi, disturbi dello sviluppo neurologico e disabilità.

La mostra “RI-SCATTI” non si limita a rappresentare le loro sfide, ma celebra la loro capacità di trasformare le fragilità in opportunità, di coltivare la creatività e di affermare la propria identità.

Il percorso espositivo è il risultato di un laboratorio intensivo, guidato da fotografi professionisti di Ri-scatti.

Questo processo non è semplicemente un insegnamento tecnico, ma un vero e proprio viaggio introspettivo, in cui gli adolescenti sono invitati a esplorare il proprio universo emotivo, a osservare il mondo con occhi nuovi e a tradurre le proprie esperienze in immagini evocative.

Attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, emergono storie di coraggio, di speranza, di amicizia, di ricerca di significato.

Come sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, l’iniziativa incarna l’impegno della città a promuovere la cultura come motore di crescita personale e collettiva, come strumento di inclusione sociale e di partecipazione democratica.

La collaborazione tra il PAC, Ri-scatti e Dynamo Camp rappresenta un modello virtuoso di come le istituzioni culturali possano dialogare con il tessuto sociale, creando opportunità di espressione artistica per coloro che spesso non hanno voce.

La fotografia, in questa occasione, si rivela un linguaggio universale, capace di abbattere barriere linguistiche e culturali, di creare ponti tra mondi diversi.

Ogni immagine esposta è una testimonianza potente della capacità di trasformare la sofferenza in bellezza, la limitazione in espressione, la fragilità in forza.

La mostra, ad ingresso gratuito, è accompagnata dalla pubblicazione di un catalogo, la cui vendita contribuirà a sostenere i progetti di performing arts di Dynamo Camp, in particolare Dynamo Studios, un programma che offre ai ragazzi l’opportunità di approfondire le tecniche fotografiche e video, guidati da professionisti, e di sviluppare le proprie capacità creative.

“RI-SCATTI” non è solo una mostra fotografica, ma un inno alla resilienza, un invito a guardare oltre le apparenze, un’esaltazione del potenziale umano che si rivela quando viene offerto uno spazio di espressione, un seme di speranza per un futuro in cui ogni individuo possa sentirsi visto, ascoltato e valorizzato.

Un cielo di possibilità si apre davanti a chi osa guardare.