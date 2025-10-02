Ricorso a Pavia: ombre sul passato di Venditti e sul caso Sempio-Poggi

Il ricorso presentato al Tribunale del Riesame di Pavia, a cura dell’avvocato Domenico Aiello, legale rappresentante dell’ex procuratore Mario Venditti, solleva profili di gravità e complessità nell’operato della Procura di Brescia.

L’istanza impugna il decreto di perquisizione e sequestro disposto venerdì scorso, nell’ambito di un’indagine che getta un’ombra sul percorso professionale del magistrato, recentemente collocato a riposo.

L’ipotesi accusatoria, che lo riguarda, verte su presunti reati di corruzione in atti giudiziari, con riferimento a una presunta manipolazione di procedimenti a favore di Andrea Sempio, figura nuovamente sotto la lente dei magistrati pavesi in relazione al caso di omicidio di Chiara Poggi.

Il fulcro della contestazione risiede nell’affermazione di un presunto scambio di favori, un “patto” in cui il magistrato avrebbe accettato indebite somme di denaro al fine di orientare le indagini e le decisioni processuali a esclusione della responsabilità di Sempio.

Tale accusa, se provata, lederebbe irrimediabilmente i principi fondamentali del sistema giudiziario, minando la fiducia dei cittadini nella imparzialità e nell’equità della giustizia.

L’atto di impugnazione, depositato con tempestiva urgenza, non si limita a contestare la materialità delle operazioni investigative, ma ne mette in discussione la legittimità e la correttezza del ragionamento logico sottostante.

L’avvocato Aiello, nel ricorso, denuncia una presunta “distorsione della funzione requirente”, un concetto giuridico di notevole importanza.

La “funzione requirente” è il dovere del Pubblico Ministero di agire con obiettività, perseguendo la verità giuridica senza preconcetti o influenze esterne.

Qualsiasi deviazione da questo principio, come suggerito dal ricorso, comprometterebbe la validità dell’intero procedimento.

Il ricorso evidenzia, implicitamente, la delicatezza del caso Sempio-Poggi, un’inchiesta segnata da colpi di scena, depistaggi e controversie che hanno tenuto con il fiato sospeso l’opinione pubblica per anni.

La figura del procuratore Venditti, in passato coinvolto in decisioni chiave del procedimento, viene ora oggetto di un’indagine che riapre interrogativi cruciali sull’imparzialità delle decisioni prese in passato.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla gestione dei conflitti di interesse, sulla necessità di garanzie procedurali rafforzate per i magistrati coinvolti in inchieste sensibili e, più in generale, sulla tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, pilastri fondamentali dello Stato di diritto.

Il Tribunale del Riesame sarà chiamato a valutare attentamente le argomentazioni presentate dall’avvocato Aiello, soppesando con rigore i profili di legittimità del decreto di perquisizione e sequestro e il potenziale impatto sull’equo processo del suo assistito.

La decisione che ne uscirà avrà conseguenze significative non solo per l’ex procuratore Venditti, ma per l’intera comunità giuridica e per la percezione della giustizia stessa.