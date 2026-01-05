Rientano in Italia i corpi dei giovani vittime di Crans-Montana.

Il cielo di Milano Linate si è increspato di una malinconia tangibile, mentre l’aereo di Stato, un C130 Hercules avvolto da un silenzio solenne, posava sulla pista.

Il volo, carico di dolore e di un vuoto incolmabile, riportava in Italia i resti mortali di cinque giovani vite spezzate nella tragedia di Crans-Montana, un evento che ha scosso profondamente il Paese.

I corpi, custoditi con rispetto nei feretri, rappresentano una perdita irreparabile per le loro famiglie e per l’intera comunità.

Achille Barosi e Chiara Costanzo, due anime milanesi unite da un’amicizia profonda, lasciano un vuoto incolmabile tra i loro cari.

Il bolognese Giovanni Tamburi, un giovane pieno di promesse, e il genovese Emanuele Galeppini, con la sua energia contagiosa, tornano ora alla terra natia, accompagnati dal dolore e dai ricordi di chi li ha amati.

La solenne processione funebre, orchestrata con la precisione e l’umanità del nostro esercito, li riporterà alle loro città, dove le comunità si preparano ad accoglierli con il cordoglio e la partecipazione sentita.

Un corteo funebre, non solo una cerimonia, ma un atto di pietà collettiva, un tentativo, seppur fragile, di lenire il dolore delle famiglie.

Il C130, dopo aver compiuto il suo primo tragitto, proseguirà il suo volo verso l’Aeroporto Militare di Ciampino, dove ad attenderlo, con il cuore spezzato, ci sono i genitori di Riccardo Minghetti, il quinto giovane romano ad aver perso la vita.

All’aeroporto di Linate, la presenza dei genitori di Achille, affiancati da amici e familiari, testimonia il profondo legame che li univa.

Sul volo proveniente dalla Svizzera, i genitori di Chiara Costanzo, testimoni silenziosi di un dolore indicibile, si stringono nella speranza di trovare conforto e sostegno reciproco.

La tragedia, un macigno che grava su un Paese intero, solleva interrogativi scomodi sulla sicurezza, sulla fragilità umana e sulla precarietà della vita.

Al di là del cordoglio e della partecipazione, è imperativo che si faccia luce sulle cause dell’incidente, per evitare che simili eventi si ripetano, onorando così la memoria di questi giovani che hanno lasciato troppo presto questo mondo.

Un momento di riflessione, un impegno a non dimenticare, un monito a tutelare la vita.