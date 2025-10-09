Riesame Caso Stazione Centrale: Annullati i domiciliari ai due studenti

La decisione del Tribunale per i Minorenni di Milano, sezione Riesame, ha segnato una svolta significativa nel caso dei due studenti liceali di 17 anni coinvolti negli scontri avvenuti alla Stazione Centrale il 22 settembre, a seguito del corteo pro-Gaza.

L’annullamento della misura cautelare dei domiciliari, precedentemente imposta, rappresenta una valutazione complessa che intreccia elementi giuridici, pedagogici e sociali.

I giudici, accogliendo i ricorsi presentati dagli avvocati Mirko Mazzali e Guido Guella, hanno espresso una profonda disamina della proporzionalità della misura restrittiva rispetto alla presunta pericolosità dei ragazzi.

La decisione non si è limitata a una mera valutazione formale, ma ha considerato attentamente il contesto in cui si sono verificate le azioni contestate, l’età degli imputati e le potenzialità di riabilitazione.

L’obbligo di permanenza in casa, pur concepito come strumento di prevenzione e garanzia della sicurezza pubblica, risultava, a loro avviso, eccessivo e potenzialmente dannoso per la crescita e lo sviluppo dei due minorenni.

L’annullamento dei domiciliari e la sostituzione con un programma di prescrittività mirata riflettono una sensibilità crescente verso l’approccio riabilitativo nel diritto minorile.

Si tratta di un approccio che privilegia la comprensione delle motivazioni alla base del comportamento deviante, l’offerta di strumenti per una crescita personale positiva e il reinserimento costruttivo nella comunità.

Le prescrizioni imposte, che includono la regolare frequenza scolastica, un percorso psicologico e psicoterapeutico, e la partecipazione a incontri di educazione alla legalità, non sono semplici obblighi formali, ma veri e propri strumenti di supporto e responsabilizzazione.

La frequenza scolastica garantisce la continuità del percorso educativo, il percorso psicologico e psicoterapeutico mira a chiarire le dinamiche emotive e cognitive che hanno contribuito agli atti contestati, e gli incontri di educazione alla legalità favoriscono la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e l’adozione di comportamenti rispettosi delle regole e della legalità.

Questa decisione del Tribunale per i Minorenni di Milano, quindi, si pone come un esempio di come il diritto minorile possa coniugare la tutela della legalità con la valorizzazione del potenziale rieducativo dei giovani, promuovendo un modello di giustizia più umano e orientato al futuro.

Si tratta di un approccio che guarda al singolo individuo, non solo come presunto responsabile di un reato, ma come persona in via di formazione, meritevole di opportunità e di sostegno per una crescita armoniosa e responsabile.