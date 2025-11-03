Riesame di Brescia sospende il sequestro ai magistrati indagati nell’inchiesta ‘Clean’

Il Tribunale del Riesame di Brescia ha sospeso la decisione relativa al sequestro preventivo di dispositivi informatici – telefoni cellulari, computer, dischi rigidi – disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti di due figure apicali del sistema giudiziario: l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, e il magistrato Pietro Paolo Mazza, attualmente in servizio presso la Procura di Milano.

L’udienza, protrattasi per circa due ore, ha visto il collegio giudicante ritirarsi per una ponderata valutazione delle complesse argomentazioni avanzate dalle difese, segnalando la delicatezza e la complessità del caso.

Le accuse che pendono a carico di Venditti e Mazza ruotano attorno a presunte attività illecite, specificamente accuse di peculato e corruzione, inscritte all’interno di un’indagine di ampio respiro denominata ‘Clean’.

Quest’inchiesta, che ha come epicentro la città di Pavia, indaga su una potenziale rete di relazioni compromettenti che avrebbero distorto l’amministrazione della giustizia.

Il sequestro dei dispositivi informatici, misura cautelare volta a preservare prove potenzialmente utili alle indagini, solleva interrogativi significativi in merito al bilanciamento tra il diritto alla difesa e l’esigenza di tutelare l’integrità del procedimento penale.

La Procura, nel disporre la misura, ha motivato la necessità di impedire l’alterazione o la distruzione di elementi informatici che potrebbero rivelare dettagli cruciali riguardo alle presunte attività illecite.

Il ‘sistema Pavia’, come viene definito nell’indagine, suggerisce la presenza di un insieme strutturato di dinamiche che, se confermato, potrebbe aver minato i principi fondamentali di imparzialità e trasparenza che devono contraddistinguere l’esercizio della funzione giurisdizionale.

L’inchiesta mira a fare luce su possibili favoritismi, tangenti e accordi illeciti che avrebbero influenzato l’esito di processi e indagini, compromettendo la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario.

La decisione del Tribunale del Riesame, ora in sospeso, rappresenterà un momento cruciale per l’evoluzione dell’indagine.

Il collegio giudicante dovrà valutare attentamente le argomentazioni delle difese, che potrebbero contestare la legittimità del sequestro e l’adeguatezza delle prove a sostegno delle accuse.

La decisione finale, qualunque essa sia, avrà implicazioni rilevanti non solo per i due magistrati indagati, ma anche per l’intera comunità giudiziaria e per la percezione pubblica della giustizia in Italia.

L’operazione ‘Clean’ si pone, in definitiva, come un tentativo di sanare una potenziale frattura nella credibilità del sistema giudiziario, richiamando l’attenzione sulla necessità di una costante vigilanza e di un rigoroso rispetto dei principi etici e deontologici che devono guidare l’operato dei magistrati.