Rimbotti, a Milano una targa per l’eroe della Resistenza

Nel cuore pulsante di Milano, in via Lamarmora 17, un atto di memoria solenne ha illuminato la città, suggellando un omaggio a Giuseppe Rimbotti, figura emblematica della Resistenza italiana.

La cerimonia, ospitata dal prestigioso Collegio Universitario Viscontea (Fondazione Rui), ha sancito l’apposizione di una targa commemorativa, un punto di riferimento fisico e simbolico per le generazioni future.

L’iniziativa, frutto di una preziosa collaborazione tra il Comune di Milano, l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI) Milano e la Fondazione Rui, si inserisce in un percorso di valorizzazione della memoria storica, profondamente radicata nel tessuto urbano.

La figura di Giuseppe Rimbotti, come sottolineato in una dichiarazione ufficiale di Palazzo Marino, rappresenta un esempio luminoso di fedeltà alla Patria, di coraggio e di dedizione ai valori della libertà.

Il suo impegno, protrattosi ben oltre l’Armistizio del 1943, testimonia una profonda coscienza civile e una ferma opposizione all’oppressione nazifascista.

La sua storia è un tassello fondamentale per comprendere la complessità e la resilienza del popolo italiano durante quegli anni cruciali.

Accolti dal calore dell’occasione, la Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi, il Presidente dell’ANPI Milano Primo Minelli e la Direttrice del Collegio Universitario Viscontea Anna Sartea, hanno presieduto la cerimonia, accompagnati dai figli di Rimbotti, Luca Leonello e Anna, custodi diretti della sua eredità.

La presenza dei familiari ha conferito un’intensità emotiva ancora maggiore al momento, offrendo una testimonianza diretta e commovente del legame tra la figura del padre e la sua famiglia.

Il corteo si è poi spostato nell’aula magna del Collegio Viscontea, dove gli interventi hanno approfondito il profilo di Giuseppe Rimbotti.

Oltre al suo valore di comandante militare, si è sottolineato il suo profondo senso del dovere, la sua integrità morale e la sua capacità di ispirare gli altri.

La sua biografia, segnata da una determinazione incrollabile, evoca l’eroismo silenzioso di tanti italiani che, rischiando la propria vita, hanno contribuito alla liberazione del Paese.

Nato a Milano il 23 ottobre 1915, Rimbotti incarna la generazione chiamata a ricostruire un’Italia democratica dopo le macerie della guerra.

La sua scelta di non collaborare con la Repubblica Sociale Italiana fu una dichiarazione di intenti, un atto di ribellione contro un regime illegittimo.

La sua morte, avvenuta a Pozzo della Chiana (Arezzo) il 28 luglio 2000, ha segnato la fine di un capitolo, ma il suo esempio continua a risuonare, invitando alla riflessione sui valori fondamentali della libertà, della giustizia e della solidarietà.

L’iniziativa si configura non solo come un omaggio postumo, ma anche come un impegno per il futuro, per educare le nuove generazioni alla consapevolezza del proprio passato e alla responsabilità civica.