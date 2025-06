Rinvio processo Scozia: indagati assessore e dirigenti comunali

Il processo relativo alla tragica scomparsa di Cristina Scozia, avvenuta il 20 aprile 2023 a Milano, e le successive indagini che ne sono derivate, hanno subito un rinvio all’udienza del 25 settembre, davanti al giudice unico preliminare Alberto Carboni. L’elenco degli imputati comprende figure chiave dell’amministrazione comunale, tra cui Marco Granelli, attuale assessore alla Cura del Territorio, precedentemente responsabile della Mobilità, e un autotrasportatore, insieme a due dirigenti comunali. A tutti è contestato il reato di omicidio colposo, originato da presunte irregolarità nella progettazione e realizzazione della ciclabile che costeggiata via Sforza e corso di Porta Vittoria, teatro dell’incidente mortale.L’udienza odierna si è configurata come una mera formalità procedurale, una necessità di differimento in attesa di elementi cruciali per la definizione del percorso giudiziario. In particolare, si sospende l’eventuale ammissione a riti alternativi, una decisione che richiederebbe un’analisi approfondita della consulenza tecnica difensiva. Il pubblico ministero, Mauro Clerici, coordinato dalla sostituta Tiziana Siciliano, aveva precedentemente inserito negli atti una relazione peritale che solleva interrogativi sulla corretta conformazione del tracciato ciclabile, potenzialmente compromettendone la sicurezza.È noto che Marco Granelli intende optare per il rito abbreviato, una scelta strategica che potrebbe portare a una riduzione della pena, ma che richiede una valutazione accurata della solidità delle prove a suo carico.Parallelamente, il giudice Carboni è chiamato a esaminare una seconda richiesta di rinvio a giudizio, che coinvolge lo stesso assessore Granelli e un manager di Palazzo Marino. Questa ulteriore indagine trae origine da un incidente verificatosi nel febbraio 2023 in viale Brianza, all’angolo con piazzale Loreto, dove ha perso la vita Veronica D’Incà, anche lei in sella a una bicicletta. La somiglianza delle circostanze, con un’altra vittima ciclista e accuse che ruotano attorno a possibili carenze nella pianificazione urbana e nella gestione della sicurezza stradale, apre un dibattito più ampio sulla responsabilità della pubblica amministrazione nella prevenzione di rischi per la sicurezza dei cittadini, e in particolare per i fruitori di infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile. L’accusa, in entrambi i casi, pone l’attenzione sulla necessità di una verifica sistematica e rigorosa dei progetti infrastrutturali, al fine di garantire la salvaguardia della vita umana e la tutela della sicurezza pubblica.