RSA: Riforma Urgente per Finanziamenti Adeguati e Qualità

A trent’anni dal decreto legislativo 502/1992, l’urgenza di una riforma strutturale nel finanziamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) si fa pressante. Questa necessità è stata al centro del dibattito durante l’evento “RS(A)ppropriatezza: leggi chiare, costi certi. Chi paga le RSA?”, organizzato dall’Associazione RisoRSA e Villaggio Amico presso il Palazzo Reale di Milano, con l’intervento di Massimo Riboldi, presidente dell’associazione stessa. Il nodo cruciale riguarda la quota sanitaria attribuita alle RSA, attualmente definita in maniera insufficiente e priva di criteri oggettivi e trasparenti.Riboldi ha evidenziato come le RSA garantiscano un servizio di assistenza che si articola in 2 ore e 45 minuti, distribuite tra le cinque figure professionali essenziali: medico, infermiere, fisioterapista, assistente e educatore. Nonostante ciò, il rimborso regionale in Lombardia si attesta intorno ai 45 euro per persona al giorno. Questa cifra, paragonata alla retribuzione per un’ora di assistenza infermieristica domiciliare, che si aggira sui 30 euro, rivela una profonda disarmonia. Estrapolando il costo per il servizio offerto nelle RSA (2 ore e 45 minuti), il valore dovrebbe avvicinarsi ai 90 euro, a testimonianza di una sottostima sistematica e di una mancata aderenza ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).La situazione, tuttavia, non è solo una questione di cifre. Si tratta di un problema più ampio che riflette un deficit strutturale nella pianificazione e nel finanziamento dell’assistenza agli anziani. L’invecchiamento progressivo della popolazione, con l’imminente ondata di anziani derivanti dal “baby boom”, esige un investimento significativo e sostenibile nel tempo. Riboldi stima che un incremento di fondi di circa 200 milioni di euro, distribuito su un arco di cinque o sei anni, sia essenziale per prepararsi adeguatamente ad affrontare le crescenti esigenze sanitarie e assistenziali di questa fascia di popolazione. Non si tratta semplicemente di fornire assistenza, ma di garantire una qualità di vita dignitosa e di promuovere il benessere psicofisico degli anziani.L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco nel settore socio-sanitario, tra cui l’assessore milanese al Welfare, Lamberto Bertolé, il direttore dell’Osservatorio settoriale sulle RSA della Liuc Business School, Antonio Sebastiano, e la ricercatrice esperta in economia sanitaria, Juliette Gagliardi. L’avvocato specializzato in diritto sanitario e sociosanitario, Andrea Lopez, ha inoltre sottolineato le incongruenze riscontrate in alcune sentenze, evidenziando la necessità di una corretta interpretazione della normativa vigente e di un riordino complessivo del quadro legislativo sociosanitario. Una chiarificazione interpretativa e una revisione normativa sono imprescindibili per garantire l’uniformità delle applicazioni e per evitare interpretazioni contrastanti che possono compromettere la corretta erogazione dei servizi e la tutela dei diritti degli utenti. La sfida è quella di costruire un sistema sostenibile, equo e trasparente, capace di rispondere efficacemente alle complesse esigenze di una popolazione anziana in continua evoluzione.