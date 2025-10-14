Sala: Diritto di manifestare sì, ma con responsabilità

“Riconosco e tutelo con fermezza il diritto di manifestare, un pilastro fondamentale della nostra democrazia.

Tuttavia, in questo delicato momento, sento di dover esprimere una raccomandazione di estrema cautela rivolta anche alla mia stessa compagine politica,” ha dichiarato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a un evento presso l’Università Statale.

Le sue parole si riferiscono alle recenti turbolenze che hanno scosso il Consiglio Comunale e le aree circostanti Palazzo Marino, in seguito al voto che ha confermato il gemellaggio con Tel Aviv.

L’apparente contraddizione tra la salvaguardia del diritto di espressione e l’invito alla moderazione non è casuale.

Essa riflette una complessa dinamica politica che va al di là della mera questione del gemellaggio.

Il sindaco non intende negare la legittimità delle proteste, ma sottolinea la necessità di un approccio responsabile, che eviti strumentalizzazioni e derive potenzialmente pericolose.

“È essenziale distinguere tra il diritto di esprimere un dissenso e l’uso della protesta come strumento di pressione indiscriminata o, peggio, come pretesto per azioni che ledono la sicurezza e la convivenza civile,” ha precisato Sala.

La sua affermazione “i milanesi giudicano” non è una semplice constatazione, ma un monito a considerare l’opinione pubblica come un metro di giudizio rigoroso e imparziale.

Un giudizio che va oltre le appartenenze politiche e le ideologie, valutando la coerenza, l’etica e la capacità di agire nell’interesse della collettività.

L’espressione “non a cavalcare le proteste” suggerisce un rifiuto di sfruttare emotivamente il malcontento popolare per fini personali o di partito.

Implica la necessità di un’analisi profonda e distaccata delle ragioni che animano la protesta, piuttosto che una reazione impulsiva volta a ottenere consenso superficiale.

La questione del gemellaggio, in realtà, è solo la punta dell’iceberg.

Essa emerge come sintomo di una più ampia frattura nella società milanese e nazionale, alimentata da tensioni geopolitiche, disuguaglianze sociali e una crescente polarizzazione del dibattito pubblico.

Il sindaco Sala, con la sua dichiarazione, invita a un esercizio di responsabilità e ponderazione, auspicando un dialogo costruttivo e un confronto rispettoso, al di là delle divergenze ideologiche.

La sua prospettiva si proietta verso una Milano che sappia conciliare il diritto di espressione con la necessità di garantire un clima di sicurezza e serenità, un luogo in cui le voci di dissenso siano ascoltate, ma non trasformate in strumenti di divisione e conflitto.