Salmone Norvegese: Predilezione Italiana Confermata e in Crescita

Il salmone norvegese consolida nel 2025 la sua posizione di alimento prediletto dagli italiani, confermando un legame consolidato e una preferenza che si estende a quasi tre quarti dei consumatori. Questo dato, emerso dall’analisi approfondita presentata durante il Norwegian Seafood Seminar, evento annuale dedicato all’evoluzione del mercato ittico italiano e promosso dal Norwegian Seafood Council (Nsc), sottolinea l’importanza strategica della Norvegia come fornitore primario di prodotti ittici di alta qualità.L’incidenza del salmone norvegese nel consumo nazionale è considerevole: il 90% del salmone consumato in Italia proviene da questo paese scandinavo, generando un volume d’importazioni che ha superato il miliardo di euro (1.277 milioni), con una crescita robusta sia in termini quantitativi (+14%) che di valore (+9%). Questa performance positiva si inserisce in un contesto economico nazionale complesso, suggerendo una resilienza della domanda e una fiducia dei consumatori nella qualità e nella sicurezza del prodotto.L’analisi dei dati Crest, elaborati da Circana, evidenzia un aumento complessivo del consumo di pesce e frutti di mare al di fuori della casa (Out Of Home, OOH), con oltre un milione di porzioni consumate nel 2024 e un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Il salmone si afferma come protagonista indiscusso in questo segmento, registrando una crescita del 6,2%, guidata principalmente dall’aumento della domanda nei settori della ristorazione veloce (Quick Service Restaurant, QSR) e negli ambienti di lavoro. Anche il merluzzo, con un incremento del 5,2%, ha mostrato una performance positiva, distribuita in modo equilibrato tra le diverse varietà disponibili.La percezione di qualità è un fattore determinante nella scelta del salmone fuori casa: quasi la metà dei consumatori (46%) che ricercano un’esperienza culinaria di alto livello opta per questa risorsa alimentare. Il salmone norvegese, in particolare, si distingue per un profilo di eccellenza che combina gusto, nutrizione e sostenibilità.Un elemento distintivo e sempre più rilevante per i consumatori moderni è la sostenibilità ambientale. I dati presentati da Nordlaks durante il seminario evidenziano come il salmone norvegese offra un profilo ecologico particolarmente vantaggioso. La resa commestibile del salmone, attestata al 68%, supera significativamente quella di fonti proteiche tradizionali come pollo, maiale e agnello. Inoltre, l’utilizzo quasi totale dell’animale (99,5%) minimizza gli sprechi alimentari, contribuendo a un modello di produzione più efficiente e rispettoso dell’ambiente. Questa combinazione di qualità organolettiche, profilo nutrizionale favorevole e impegno per la sostenibilità rende il salmone norvegese una scelta sempre più apprezzata e desiderabile per i consumatori italiani.