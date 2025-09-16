San Siro: Decisione cruciale per il futuro sportivo di Milano.

L’imminente decisione riguardante il futuro dello stadio di Milano, comunemente noto come San Siro, si configura come un punto cruciale per lo sviluppo infrastrutturale e sportivo della città.

Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che mercoledì prossimi la questione sarà all’ordine del giorno della giunta comunale, frutto di un’intesa raggiunta con le società calcistiche milanesi.

La decisione di procedere con la vendita del complesso sportivo è strettamente legata alle richieste della UEFA, che pone come condizione imprescindibile la realizzazione di una struttura moderna e all’avanguardia entro il 2031.

La mancata adozione di tale soluzione precluderebbe a Milano l’opportunità di ospitare le fasi finali degli Europei di calcio del 2032, con conseguenti ripercussioni economiche, di immagine e di prestigio per la città.

La delibera in discussione assumerà un carattere propositivo, delineando le caratteristiche del nuovo progetto e aprendo la strada alla successiva cessione del patrimonio immobiliare.

Il processo decisionale, tuttavia, sarà articolato e coinvolgerà diversi organi istituzionali: Commissioni consiliari, dibattiti pubblici e, infine, una votazione formale da parte del Consiglio comunale.

Il sindaco Sala ha espresso la sua ferma intenzione di sostenere l’approvazione della delibera, sottolineando l’importanza di agire con consapevolezza e responsabilità.

La decisione finale, tuttavia, spetterà all’assemblea consiliare, chiamata a valutare attentamente le implicazioni strategiche, economiche e sociali di questa operazione.

Il completamento del processo è previsto entro la fine del mese corrente, segnando una tappa fondamentale per il futuro del calcio e dello sport a Milano.

La vendita di San Siro non rappresenta un semplice atto amministrativo, ma una scelta complessa che incide sul tessuto urbano e sull’identità sportiva della città, aprendo a nuove prospettive e sfide per il futuro.