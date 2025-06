Santanchè, processo in bilico: cambio giudici e nuove criticità.

Il processo per presunto falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e del suo entourage, in corso presso la seconda sezione penale del Tribunale di Milano, entra ora in una fase di transizione che ne condizionerà i tempi e la dinamica procedurale. L’imminente trasferimento di due membri del collegio giudicante – la dott.ssa Francesca Ballesi destinata all’ufficio del giudice per le indagini preliminari e il dott. Lorenzo Lentini ad una sezione civile – impone una riorganizzazione del processo, rimandando l’inizio effettivo del dibattimento, presumibilmente oltre l’estate. Questa situazione solleva questioni cruciali circa la continuità e la stabilità del collegio, elementi essenziali per garantire un regolare svolgimento del giudizio.L’udienza odierna si è focalizzata sull’analisi delle questioni sollevate dalle difese, che hanno contestato la riformulazione di alcuni capi d’imputazione disposta dai pubblici ministeri Marina Gravina e Luigi Luzi, in seguito a direttive provenienti dal Tribunale. Una delle principali criticità riguarda l’introduzione tardiva del bilancio consolidato in due capi d’imputazione, un elemento che, a detta delle difese, richiederebbe un termine a difesa, come previsto dalla legge, che potrebbe estendersi fino a 40 giorni. Tale periodo consentirebbe alle parti di valutare attentamente le implicazioni delle modifiche, valutando l’opportunità di richiedere riti alternativi e di ampliare il numero dei testi da escutere.La difesa della ministra Santanchè, in particolare, ha contestato la mancanza di precisione nei capi d’imputazione, mentre l’avvocato della società Visibilia srl in liquidazione ha sollevato una questione di nullità in relazione alla responsabilità amministrativa, lamentando che il capo d’imputazione non sia stato adeguatamente modificato, perpetuando la formulazione originaria. Questo aspetto evidenzia una potenziale criticità nella corretta definizione delle responsabilità a carico delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel procedimento.L’incertezza sui tempi e la necessità di considerare le implicazioni delle modifiche procedurali impongono una pausa riflessiva, durante la quale il Tribunale dovrà valutare attentamente le istanze delle difese e garantire che il processo si svolga nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte. La complessità del caso e la sua rilevanza pubblica richiedono un’analisi approfondita e una gestione attenta, al fine di assicurare un giudizio equo e trasparente. La decisione sui punti contestati è attesa per le ore successive all’udienza, ponendo le basi per la ripresa del processo in una nuova fase.