Sardegna-Lombardia: Arrestati per traffico di cannabis, rete criminale smantellata

Nel cuore di un’indagine che ha svelato un intricato sistema di traffico di stupefacenti tra la Sardegna e la Lombardia, i Carabinieri di Cagliari hanno effettuato ulteriori arresti, ampliando il quadro di un’organizzazione criminale specializzata nella produzione e distribuzione di cannabis. L’operazione, già avviata il 12 maggio con lo smantellamento di una fitta rete di coltivazioni, si è concretizzata con l’esecuzione di due nuove ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal giudice per le indagini preliminari di Cagliari.Gli arrestati, un giovane di 23 anni residente in provincia di Bergamo ma con residenza anagrafica a Porto Cervo, e un uomo di 40 anni originario di Illorai, sono figure note alle autorità, il che testimonia una storia di coinvolgimento in attività illecite. Le loro catture gettano luce su un’architettura criminale complessa, dove ruoli e competenze erano distinti e interconnessi.Secondo le indagini, i due soggetti in arresto ricoprivano posizioni chiave nell’organizzazione. Il 23enne, in particolare, sembrava agire come figura di coordinamento logistico, gestendo i flussi di materiale e le spedizioni verso la penisola, con un’attenzione privilegiata alla provincia di Bergamo, individuata come hub strategico per la distribuzione. Il quarantenne, invece, pare aver svolto un ruolo primario nella gestione delle coltivazioni, supervisionando le operazioni di produzione e la prima fase di lavorazione della cannabis.L’organizzazione, dimostrando un notevole grado di sofisticazione, aveva creato una rete di coltivazioni decentrate nell’entroterra sardo. Questo approccio, oltre a disperdere il rischio, permetteva una rapida riconfigurazione delle attività in caso di controlli o sequestri, rendendo più difficoltosa l’azione di contrasto da parte delle forze dell’ordine. La scelta dell’entroterra sardo, inoltre, rifletteva una volontà di sfruttare la conformazione del territorio e la relativa difficoltà di accesso, garantendo una maggiore sicurezza per le operazioni illecite.L’indagine, ancora in corso, mira a identificare tutti i membri dell’organizzazione e a quantificare l’ammontare di droga prodotta e distribuita. Le nuove acquisizioni investigative suggeriscono un’attività di traffico su larga scala, con ramificazioni che potrebbero estendersi oltre la Lombardia e la Sardegna, sollevando interrogativi su possibili connessioni con altre organizzazioni criminali e sulla complessità dei flussi finanziari legati al traffico di droga. La vicenda evidenzia, ancora una volta, la necessità di un approccio sinergico e coordinato tra le diverse forze di polizia per contrastare efficacemente il fenomeno del traffico di stupefacenti e smantellare le sue complesse strutture.