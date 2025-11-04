Satira e Potere: Ricordi e Polemiche tra Arte e Giustizia

La genesi del mio percorso professionale risale al 1974, un anno segnato dalla vittoria del referendum sul divorzio.

La mia prima vignetta, un’immagine che sintetizzava l’impatto di quell’evento, raffigurava Aldo Fanfani come un tappo, una figura piccola e marginale, che veniva espulsa da una bottiglia etichettata con un deciso “NO”.

Questo episodio, e l’intera parabola artistica che ne è seguita, viene ripercorso oggi alla luce della scomparsa di Giorgio Forattini, illustre figura della satira italiana, mancato a Milano a 94 anni.

Forattini, nato a Roma nel 1931, ha lasciato un’eredità straordinaria: un archivio di quattordicimila disegni, un affresco vivido e corrosivo del panorama politico e sociale italiano e internazionale.

Le sue linee hanno immortalato presidenti della Repubblica, pontefici, capi di governo di ogni latitudine, catturando l’essenza di momenti cruciali, dalle grandi tragedie alle stragi di mafia, dal terrorismo politico agli scandali che hanno scosso le fondamenta della classe politica.

La mia visione artistica, come quella di Forattini, si è sempre nutrita di due pilastri fondamentali: la libertà di espressione e la capacità di suscitare il riso, anche quando questo si mescola all’amarezza.

La satira, per sua natura, inevitabilmente provoca reazioni contrastanti, e non mancano coloro che, offesi o contrari, si sono rivolti ai direttori dei giornali o, in alcuni casi, hanno optato per vie legali.

Un esempio emblematico è la vicenda che mi ha visto contrapposto a Massimo D’Alema, allora Presidente del Consiglio.

La querela, formulata esclusivamente nei miei confronti, escludendo la testata giornalistica, e la richiesta di un risarcimento di tre miliardi di lire per la vignetta relativa all’affare Mitrokin, rappresentarono un precedente preoccupante per la libertà di satira.

Si trattava di una pretesa anomala, un tentativo di intimidazione volto a limitare la capacità critica del disegno satirico.

Questo episodio segnò la fine di un lungo e proficuo rapporto con *La Repubblica*, un quotidiano nato dalla visione di Eugenio Scalfari, giornale che peraltro ho avuto il privilegio di rappresentare graficamente, come ho raccontato in precedenti interviste.

La successiva adesione al quotidiano *La Stampa* fu determinata da un’offerta economicamente molto vantaggiosa, presentatami direttamente dall’Avvocato, un’opportunità che non potevo ignorare, ma che, al contempo, rappresentò la chiusura di un capitolo.

Questi eventi testimoniano come la satira, pur essendo intesa come intrattenimento, si trovi spesso a navigare in acque agitate, dove la libertà di espressione si scontra con il potere e le sue sensibilità.