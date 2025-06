Sciopero ATM: Metropolitana Regolare, Disagi Possibili su Bus e Tram

Comunicato Atm: Servizio Pubblico e Diritto di Manifestazione in Equilibrio Durante lo Sciopero NazionaleIn considerazione dello sciopero nazionale del settore trasporti, l’Azienda Trasporti Milanesi (ATM) desidera fornire un aggiornamento dettagliato ai propri utenti, garantendo trasparenza e massimizzando la continuità del servizio, nel rispetto del diritto costituzionale di manifestare.La rete metropolitana, fulcro del sistema di mobilità urbana milanese, opera regolarmente. Tutte le linee, incluse quelle che si estendono in aree periferiche e di collegamento strategico, sono aperte e funzionanti anche dopo le 8:45, assicurando la massima disponibilità per i pendolari e i cittadini.Nonostante la regolarità del servizio metropolitano, l’ATM prevede possibili ripercussioni sul servizio di superficie, in particolare sulle linee di autobus e tram. In concomitanza con le manifestazioni previste nel centro città e in altre zone strategiche, a partire dalle 9:30, si potrebbero verificare deviazioni dai percorsi abituali. Queste modifiche sono necessarie per garantire la sicurezza dei manifestanti, dei passeggeri e degli operatori, oltre a prevenire disagi legati a blocchi stradali o situazioni di potenziale pericolo.L’ATM monitora costantemente la situazione, in collaborazione con le forze dell’ordine e le autorità competenti, per adattare il servizio in tempo reale. Invitiamo pertanto gli utenti a consultare le informazioni aggiornate, disponibili attraverso i canali ufficiali dell’azienda: sito web (atm.it), app mobile, social media e display informativi nelle stazioni e alle fermate.Comprendiamo che le deviazioni possano generare disagi e ci impegniamo a minimizzarli, fornendo alternative di percorso e aggiornamenti puntuali. Ricordiamo che lo sciopero, pur comportando limitazioni, rappresenta un esercizio fondamentale di democrazia, un diritto sancito dalla Costituzione. L’ATM, in questo contesto, si pone come garante del servizio pubblico, bilanciando l’esigenza di garantire la mobilità urbana con il rispetto del diritto di manifestare.Si raccomanda agli utenti di pianificare attentamente i propri spostamenti, tenendo conto delle possibili variazioni e di prevedere un margine di tempo aggiuntivo per evitare ritardi. L’azienda ringrazia per la comprensione e la collaborazione.