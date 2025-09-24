Sciopero nel settore aereo: caos annunciato venerdì prossimo

Il settore aereo e aeroportuale italiano si prepara a un’interruzione delle attività venerdì prossimo, con un corposo sciopero nazionale indetto da Cub-Trasporti, che coinvolge non solo il comparto diretto ma anche l’indotto.

Questa decisione, che si inserisce in un contesto di crescente tensione sociale e politica, riflette un malcontento profondo legato alle condizioni di lavoro e a una presa di posizione etica di forte impatto.

La proclamazione dello sciopero, una decisione di portata significativa, non è motivata unicamente da rivendicazioni contrattuali interne al settore, ma si lega esplicitamente alla situazione umanitaria nel conflitto israelo-palestinese, sottolineando un impegno sindacale che trascende le dinamiche lavorative.

Questa commistione di fattori economici e morali evidenzia una crescente sensibilità dei lavoratori verso le questioni globali e un desiderio di agire concretamente in difesa dei diritti umani.

Il segretario Antonio Amoroso ha esplicitamente denunciato una paradossale situazione: da un lato, si assiste a un incremento esponenziale del traffico passeggeri e merci, segno di un’economia in movimento, dall’altro, questo sviluppo è accompagnato da un inesorabile deterioramento delle condizioni lavorative, con salari stagnanti, tagli ai diritti e un aumento dello sfruttamento.

L’auspicio di un progresso economico condiviso sembra evaporare di fronte alla realtà di una distribuzione diseguale dei benefici.

Le rivendicazioni contrattuali che hanno portato alla proclamazione dello sciopero sono complesse e radicate in anni di mancato rispetto di normative e sentenze.

In particolare, si rivendica il riconoscimento e l’applicazione retroattiva (a partire dal 2007) di una maggiorazione per il lavoro domenicale, calcolata sulla retribuzione attuale.

Si chiede inoltre il pagamento degli oneri relativi alla fornitura di indumenti da lavoro, anch’esso risalente al 2007, e, crucialmente, l’erogazione della retribuzione completa per i giorni di ferie, comprensiva di tutte le indennità di turno, di campo, giornaliera, per lavoro notturno, per lavoro notturno domenicale, per lavoro festivo, per straordinari diurni, festivi e domenicali, unitamente al ticket restaurant.

Questa richiesta, supportata dalla sentenza della Cassazione n.

25840 del 27.9.2024, sottolinea un mancato rispetto di diritti acquisiti e una necessità di adeguamento alle normative vigenti.

Nonostante lo sciopero, saranno garantite le fasce orarie previste dalla legge (7-10 e 18-21) e i voli inclusi nell’elenco Enac, al fine di minimizzare l’impatto sui passeggeri e sulle operazioni aeree.

Tuttavia, l’azione sindacale rappresenta un chiaro segnale di allarme e un monito per le parti in causa, sollecitando un confronto serio e costruttivo per risolvere le controversie e garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose dei diritti fondamentali, parallelamente a una presa di posizione etica di fronte alle sofferenze umane.