Scomparso a Cassano d’Adda: ricerche riprese per il giovane disperso

La comunità di Cassano d’Adda è in stato di angoscia, mentre le operazioni di ricerca del giovane diciassettenne scomparso da ieri sera nel fiume Adda si riattivano all’alba. Il dramma si è consumato intorno alle 18:00 di ieri, quando il ragazzo, per cause ancora in fase di accertamento, si è tuffato nelle acque del fiume, senza più dare segno di sé.La situazione è resa particolarmente complessa dalle recenti precipitazioni, che hanno trasformato il fiume Adda in un corso d’acqua carico di sedimenti e detriti. Ieri, il maltempo intenso aveva costretto i Vigili del Fuoco a sospendere le ricerche, a causa della visibilità drasticamente ridotta, rendendo estremamente difficoltoso l’intervento subacqueo. Il fango e le foglie, trascinati dalla pioggia, avevano offuscato l’acqua, ostacolando qualsiasi tentativo di localizzazione del corpo.Oggi, con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, si è ripresa la ricerca, intensificando l’impiego di sonar subacquei e cani da ricerca specializzati, affiancati da un team di sommozzatori esperti. Le squadre stanno scandagliando il letto del fiume, analizzando attentamente ogni punto critico, come anse, aree di accumulo di detriti e profondità impreviste. La scomparsa del giovane ha generato un profondo senso di sgomento e commozione nella cittadinanza. Molti residenti si sono offerti volontari per supportare le operazioni di ricerca, manifestando la loro vicinanza alla famiglia del ragazzo. La comunità è unita nella speranza, seppur flebile, di un esito positivo.Le autorità sottolineano l’importanza della prudenza e della consapevolezza dei rischi legati alla balneazione in fiumi con corrente impetuosa e fondali irregolari, soprattutto in periodi di maltempo. L’Adda, seppur amato e frequentato, presenta insidie intrinseche, che richiedono un comportamento responsabile e il rispetto delle normative di sicurezza. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare le circostanze che hanno portato al tragico evento. La famiglia del ragazzo, supportata da assistenti sociali e psicologi, attende con il cuore in sospeso notizie concrete, mentre l’intera comunità si stringe attorno al dolore dei suoi cari.