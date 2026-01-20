Scomparso Diego, 14 anni: indagine tra social e paura.

La sparizione di Diego Baroni, quattordicenne residente a San Giovanni Lupatoto (Verona), ha scosso profondamente la comunità locale e catalizzato l’attenzione nazionale.

Il 12 gennaio, il giovane è uscito di casa con l’intento di recarsi a scuola, destinazione mai raggiunta, dando inizio a un’indagine complessa e urgente coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona.

L’ipotesi di reato principale, attualmente in fase di approfondimento investigativo, è quella di sottrazione di minore, un quadro che, pur mantenendo il riserbo istituzionale, suggerisce una dinamica potenzialmente inquietante.

L’inchiesta, direttamente supervisionata dal procuratore Raffaele Tito, si concentra in particolare sulla possibilità che Diego sia stato avvicinato e manipolato attraverso piattaforme digitali.

Questa pista, considerata prioritaria, sottolinea la crescente vulnerabilità dei minori nell’era digitale e la necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi connessi all’interazione online.

Si ipotizza che il ragazzino possa essere stato convinto a recarsi a Milano, suggerendo una pianificazione e un’organizzazione che vanno oltre una semplice fuga.

Gli investigatori stanno analizzando minuziosamente l’attività digitale di Diego, concentrandosi in particolare sui suoi profili sui social media, in particolare su Tik Tok.

- PUBBLICITA -

Le tracce lasciate dal giovane sulla piattaforma, limitate a due nuove amicizie accettate, rappresentano indizi preziosi, sebbene non escluda la possibilità che l’utilizzo dello smartphone sia stato delegato a terzi.

Il dispositivo, attualmente spento, è stato sequestrato e sarà sottoposto a perizia tecnica per ricostruire le interazioni e le comunicazioni precedenti alla scomparsa.

La mobilitazione della comunità locale è stata palpabile, culminata in una manifestazione serale che ha visto la partecipazione di oltre duemila persone.

La marcia, partita dal campo sportivo e conclusasi presso la parrocchia, ha rappresentato un atto di solidarietà e un appello alla ricerca del giovane.

Alla manifestazione erano presenti numerose figure istituzionali, tra cui sindaci, il presidente della provincia e il vescovo di Verona, testimoniando l’impatto emotivo che la vicenda ha avuto sul territorio.

Il momento di preghiera, presieduto dal vescovo Pompili, ha offerto un sostegno spirituale alle famiglie e alla comunità intera, esortando alla speranza e alla perseveranza nella ricerca di Diego.

La scomparsa pone interrogativi profondi sulla sicurezza dei minori, la responsabilità genitoriale e l’importanza di una collaborazione sinergica tra istituzioni, famiglie e forze dell’ordine per prevenire e contrastare fenomeni di violenza e sfruttamento minorile nell’ambiente digitale e non. L’indagine rimane aperta e intensiva, con la speranza che porti presto a chiarire le circostanze della scomparsa e a ricongiungere Diego alla sua famiglia.