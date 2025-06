Scomparso nel fiume Adda: ricerche a Cassano d’Adda

Nel tardo pomeriggio, un’emergenza ha scosso la comunità di Cassano d’Adda, comune situato nell’area metropolitana di Milano. Un diciassettenne è scomparso nel fiume Adda, innescando un’operazione di ricerca e soccorso che coinvolge diverse squadre specializzate dei vigili del fuoco. L’accaduto, avvenuto nelle immediate vicinanze della dismessa centrale idroelettrica di un antico stabilimento tessile, solleva interrogativi sulla sicurezza delle aree fluviali e sull’impatto del contesto ambientale e sociale sui giovani.Secondo le prime ricostruzioni basate su testimonianze dirette, il giovane, per ragioni ancora da chiarire, si è gettato nelle acque del fiume. La forza della corrente, particolarmente intensa in quel tratto del fiume Adda a causa di un deflusso accentuato, ha immediatamente trascinato via il ragazzo, rendendo immediate e difficoltose le operazioni di recupero. Il Linificio, un’area con una storia industriale significativa, contrasta con la sua attuale condizione di degrado, creando un paesaggio complesso che forse, in qualche modo, ha contribuito a questo tragico evento.Le ricerche, coordinate con precisione, vedono impiegati i Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), un’unità altamente specializzata nell’intervento in ambienti impervi e acquatici, e squadre di sommozzatori. L’impiego del SAF testimonia la complessità del terreno e la necessità di competenze avanzate per affrontare un’emergenza di questo tipo. La profondità del fiume, la visibilità ridotta e la presenza di detriti sommersi rendono le operazioni estremamente delicate e pericolose.Un improvviso e violento temporale, caratterizzato da forti precipitazioni, ha temporaneamente sospeso le attività di ricerca. L’acquazzone, oltre a rendere ancora più insidiosa la corrente, ha compromesso la sicurezza dei soccorritori, costringendoli a interrompere le operazioni per evitare ulteriori rischi. La situazione evidenzia la vulnerabilità delle operazioni di ricerca in condizioni meteorologiche avverse e la necessità di un costante monitoraggio delle previsioni del tempo.L’accaduto riapre il dibattito sulla sicurezza delle rive dei fiumi, soprattutto in aree frequentate da giovani, e sull’importanza di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli. L’analisi dei fatti potrebbe portare a una revisione delle misure di prevenzione e di controllo in prossimità dei corsi d’acqua, con l’obiettivo di evitare che tragedie simili si ripetano. L’evento rappresenta una ferita per l’intera comunità e sollecita una riflessione più ampia sul ruolo dell’ambiente, della storia industriale e dell’educazione alla sicurezza.