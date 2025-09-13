Scontro frontale a Zerbolò: tre feriti gravi

Un drammatico scontro frontale ha scosso la quiete mattutina a Zerbolò, in provincia di Pavia, lasciando tre persone con ferite di varia gravità.

L’incidente, verificatosi in località cascina Limido, ha visto le due autovetture coinvolte deviarsi di fatto dalla carreggiata, finendo in un campo adiacente la strada, testimoniando la violenza dell’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: squadre del 118 e vigili del fuoco si sono precipitate sul luogo dell’evento per prestare i primi interventi.

Le operazioni di estrazione di uno dei feriti, incastrato tra le lamiere deformate della propria auto, si sono rivelate complesse e delicate, richiedendo l’impiego di attrezzature specifiche per garantire la sicurezza dell’operazione.

I tre feriti, uomini di età imprecisata, sono stati rapidamente trasportati in ambulanza presso il Policlinico San Matteo di Pavia, dove sono stati affidati alle cure del personale medico per accertamenti diagnostici approfonditi e terapie intensive.

La gravità delle lesioni riportate da uno dei feriti solleva preoccupazioni e richiede un monitoraggio costante delle sue condizioni.

La polizia stradale ha immediatamente avviato un’indagine accurata per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’analisi dei rilievi sul luogo dell’evento, la verifica delle condizioni del manto stradale, l’esame dei dati registrati dagli strumenti di bordo (se presenti) e la successiva audizione dei testimoni si rendono necessari per determinare le responsabilità e le cause scatenanti del tragico episodio.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano un’errata manovra di sorpasso, una distrazione alla guida, un malfunzionamento tecnico dei veicoli coinvolti o, ancora, condizioni atmosferiche avverse che abbiano compromesso la visibilità.

La ricostruzione completa dell’accaduto si prefigge non solo di accertare eventuali responsabilità penali, ma anche di contribuire a migliorare la sicurezza stradale e prevenire il verificarsi di simili tragedie in futuro.

L’episodio riapre il dibattito sull’importanza di una guida prudente e responsabile, nonché sulla necessità di un continuo aggiornamento delle infrastrutture stradali e dei sistemi di sicurezza.