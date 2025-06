Sempio, caso Stasi: l’incidente probatorio entra nella fase decisiva.

L’inchiesta che vede coinvolto Andrea Sempio, nell’ambito del tragico caso di Chiara e Alberto Stasi, entra oggi in una fase cruciale e decisamente inedita: l’incidente probatorio. Un’operazione complessa e delicata, che si svolgerà negli uffici della Polizia Scientifica di Milano, in via Fatebenefratelli, sotto lo sguardo vigile dei media e delle parti in causa. L’interesse pubblico è palpabile, testimoniato dalla presenza di numerosi giornalisti e operatori televisivi che hanno assieato l’edificio.L’incidente probatorio, un istituto processuale volto a rafforzare o confutare prove, si preannuncia lungo e minuzioso, stimato in almeno novanta giorni di lavoro intenso. Gli esperti nominati dalle parti, una squadra multidisciplinare di professionisti altamente qualificati, si confronteranno e analizzeranno i reperti, sia quelli già acquisiti durante le prime fasi delle indagini, sia quelli eventualmente rinvenuti in questa nuova e approfondita revisione. I risultati di questa operazione, a differenza di una perizia ordinaria, assumeranno valore di prova nel processo, influenzandone potenzialmente l’esito.Il primo atto formale di questa analisi irripetibile, supervisionata dai periti designati dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di Pavia, Daniela Garlaschelli, tramite i suoi collaboratori Denise Albani e Domenico Marchigiani, si concentrerà sulla verifica della catena di custodia dei reperti. Questa verifica è fondamentale per accertare l’integrità e l’autenticità dei materiali che saranno oggetto di analisi, assicurando che non siano stati alterati o compromessi durante il tempo trascorso.La composizione del team di esperti riflette la complessità della vicenda. Oltre ai periti del GIP, operano i consulenti dei pubblici ministeri, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, e le difese. Un ruolo significativo è attribuito a figure di spicco quali Luciano Garofano, ex comandante dei Ris di Parma, che coordina le indagini preliminari, e Luigi Bisogno, ex ispettore superiore della Polizia Scientifica con una profonda esperienza in dattiloscopia. La presenza di specialisti di tale calibro sottolinea l’importanza attribuita all’accuratezza e all’oggettività delle analisi.Parallelamente, sono stati designati periti per rappresentare gli interessi dei genitori e del fratello di Chiara, con la presenza di Marzio Capra, Dario Redaelli e Calogero Biondi. Per Alberto Stasi, a supporto, figurano Ugo Ricci e Oscar Ghizzoni. A corollario, ogni parte coinvolta, difesa, civile e Stasi, è affiancata dai propri legali, garantendo una rappresentanza completa e una tutela degli interessi di ciascuno.L’incidente probatorio non è solo un momento di indagine tecnica, ma anche un evento carico di implicazioni emotive e legali. Il suo esito potrebbe ridefinire le prospettive del caso e influenzare profondamente la giustizia per Chiara e Alberto Stasi. La ricerca della verità, affidata a un team di esperti, si avvia in un contesto di massima attenzione e aspettativa.