martedì 30 Settembre 2025
20.1 C
Milano
Milano Cronaca

Sempio-Poggi: Nuovo capitolo, accuse e difesa al centro

milano
milano

La vicenda di Andrea Sempio, nuovamente al centro dell’attenzione per le indagini legate alla tragica scomparsa di Chiara Poggi, si intreccia con una complessa rete di accuse e contro-narrazioni che coinvolgono figure chiave dell’apparato giudiziario pavese.
Silvio Sapone, ex carabiniere e precedentemente operante all’interno della squadra di polizia giudiziaria sotto la guida del procuratore Mario Venditti – ora stesso indagato per corruzione – ha risposto alle accuse mosse dalla Procura di Brescia, negando con forza qualsiasi coinvolgimento in un presunto accordo volto a favorire Sempio.
Le prime interazioni con Sempio, come ammesso dallo stesso Sapone, si limitano a due occasioni: una durante l’interrogatorio a cui era convocato, e un’altra volta durante attività di appostamento volte a determinare la sua attività lavorativa.
Un dettaglio apparentemente marginale, ma cruciale per la ricostruzione degli eventi, è l’assenza di contatti diretti con i familiari di Sempio, un elemento che contraddice la versione fornita dall’accusa.

La Procura bresciana sostiene che Sapone e il collega Andrea Spoto avrebbero mantenuto rapporti non trasparenti con Sempio e con i suoi congiunti nel 2017, in prossimità dell’interrogatorio, con la presunta finalità di predisporre risposte a domande giudiziarie non ancora note.
Sapone si è difeso aspramente, sostenendo di non aver avuto accesso a informazioni riservate e di non essere in grado di conoscere in anticipo le domande poste dai magistrati.

La sua testimonianza mira a dissipare l’immagine di una manipolazione delle indagini.

Un altro punto cruciale riguarda la contestazione relativa alla mancata trascrizione integrale di conversazioni telefoniche tra Sempio e il padre, un elemento che potrebbe rivelare dettagli significativi sulle dinamiche interne alla famiglia e sulle possibili strategie difensive adottate.
Sapone ha respinto ogni responsabilità, affermando di non essere stato incaricato dell’ascolto e specificando che la responsabilità spettava ad altri investigatori, il cui numero non è certo, e tra i quali non figurava Spoto.
La vicenda solleva interrogativi profondi sull’imparzialità delle indagini e sulla possibile compromissione di figure all’interno delle forze dell’ordine e dell’apparato giudiziario.
La contraddittorietà delle testimonianze e la complessità delle dinamiche in gioco rendono la ricostruzione degli eventi particolarmente ardua e richiedono un’analisi accurata e indipendente per accertare la verità e garantire la giustizia per Chiara Poggi.
La parola, ora, passa alla giustizia per discernere tra accuse e difese, tra verità e strategie difensive, in un quadro che si presenta intricato e pieno di ombre.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved