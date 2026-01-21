Sentenza Pre-scritta a Milano: Sospetti sulla Giustizia

Un evento di gravità eccezionale ha scosso il sistema giudiziario milanese, mettendo in luce interrogativi profondi sulla trasparenza e l’imparzialità dei processi.

Prima dell’inizio di un’udienza riguardante un processo per violenza sessuale, un avvocato del collegio difensivo, Paolo Cassamagnaghi, ha scoperto una circostanza sconcertante: sul tavolo dei giudici erano presenti dodici pagine contenenti una bozza di sentenza di condanna già completa, che dichiarava la responsabilità penale dell’imputato e delineava l’attendibilità della persona offesa.

La rivelazione, confermata dalla collega Roberta Ligotti, ha immediatamente innescato una reazione formale.

I difensori, consapevoli della potenziale compromissione del processo, hanno immediatamente depositato un’istanza di ricusazione nei confronti del collegio giudicante, composto da tre magistrati della sesta sezione penale.

La sentenza pre-scritta, come ha precisato Cassamagnaghi, non si limitava a indicare la pena (lasciata intenzionalmente in uno spazio vuoto), ma forniva una motivazione dettagliata, sollevando seri dubbi sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla difesa.

L’udienza, programmata per le 10:30 e destinata ad ascoltare una consulente tecnica della difesa incaricata di valutare l’attendibilità della persona offesa, è stata radicalmente alterata da questa scoperta.

Prima ancora dell’inizio delle discussioni, la difesa ha ufficialmente notificato alla quinta sezione penale della Corte d’Appello l’istanza di ricusazione.

Di fronte a questa palese evidenza, i giudici hanno prontamente dichiarato la propria astensione dal proseguimento del giudizio, un gesto che, pur non implicando di per sé una confessione di colpevolezza, denota una consapevolezza della delicatezza della situazione.

La richiesta di esaminare pubblicamente i documenti incriminati è stata respinta, alimentando ulteriormente il clima di sospetto e la sensazione di un segreto da custodire.

Ora, la decisione finale spetta al presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, il quale dovrà valutare attentamente le circostanze e determinare le azioni da intraprendere per garantire l’integrità del processo.

L’episodio ha suscitato una forte preoccupazione nella comunità legale, tanto che i difensori hanno informato il segretario della Camera Penale di Milano, segnalando un potenziale vulnus nel funzionamento del sistema giudiziario.

Questo evento solleva interrogativi cruciali sulla possibilità di preconcetti, sulla pressione interna all’organico giudiziario e sulla necessità di una revisione dei protocolli per la gestione dei fascicoli processuali, al fine di prevenire simili situazioni che minano la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia.

La vicenda, in definitiva, rappresenta un campanello d’allarme che richiede un’indagine approfondita e un impegno concreto per salvaguardare i principi fondamentali del giusto processo.