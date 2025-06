Sequestro da 9 milioni: scoperto schema di riciclaggio in cripto

Nel corso di un’articolata indagine patrimoniale, condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Milano, su incarico della Procura della Repubblica, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di ingenti beni digitali, quantificabili in un valore complessivo di oltre 9 milioni di dollari. L’operazione, rubricata nell’ambito di una più ampia verifica inerente il riciclaggio di capitali derivanti da attività illecite, ha portato alla luce un sofisticato schema volto a occultare la provenienza di fondi illeciti attraverso l’utilizzo di criptovalute.Il provvedimento d’urgenza, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, è il culmine di un’attività investigativa complessa che ha permesso di identificare un portafoglio digitale, o “wallet”, creato in maniera fraudolenta. La creazione stessa del wallet si basa sull’impiego di documenti d’identità falsi, presumibilmente generati tramite tecnologie di intelligenza artificiale, più precisamente software deepfake, un elemento che sottolinea la crescente sofisticazione delle tecniche utilizzate per eludere i controlli e compromettere la sicurezza dei sistemi finanziari.Il wallet, operante tramite una piattaforma di scambio (exchange) regolarmente autorizzata ad operare in Italia, ha collaborato attivamente con le autorità nell’ambito dell’indagine, fornendo accesso ai dati relativi alle transazioni effettuate. L’exchange, del tutto estraneo alla dinamica criminosa, ha dimostrato la propria trasparenza e cooperazione, evidenziando l’importanza di un’interazione proattiva tra istituzioni finanziarie e forze dell’ordine per contrastare il riciclaggio di denaro.Le indagini hanno rivelato che il portafoglio digitale è stato utilizzato per incanalare ingenti somme in criptovalute, presumibilmente derivanti da un attacco informatico di notevole portata, che ha comportato la sottrazione di asset digitali per decine di milioni di euro. Il wallet, inizialmente caratterizzato da una scarsa attività transattiva, ha subito un’impennata anomala in concomitanza con l’evento di hacking. In un lasso di tempo brevissimo, sono stati depositati ingenti quantitativi di Tether (USDT), una stablecoin ancorata al valore del dollaro statunitense, per un ammontare superiore ai 9 milioni. Una parte significativa di questi fondi, precisamente più di 8 milioni, è stata immediatamente convertita in altre criptovalute, tra cui Bitcoin, Terra Classic ed Ethereum, attraverso una serie di operazioni di scambio complesse e veloci, che hanno coinvolto la conversione tra diverse valute virtuali, un processo tecnicamente definito “chain-hopping”. Successivamente, sono state effettuate numerose transazioni di trasferimento di fondi, rendendo più difficoltoso tracciare la filiera.L’analisi approfondita della blockchain, la tecnologia alla base delle criptovalute, ha consentito di ricostruire il flusso delle transazioni e di individuare indizi che suggeriscono la provenienza illecita delle somme movimentate e accreditare sul wallet. Le indagini proseguono al fine di identificare con certezza i responsabili dell’attacco informatico e del riciclaggio di denaro, ricostruendo la rete di complici e la destinazione finale dei fondi illeciti. L’operazione sottolinea la vulnerabilità dei sistemi finanziari digitali e l’urgenza di sviluppare protocolli di sicurezza sempre più sofisticati e di rafforzare la collaborazione internazionale per contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute.