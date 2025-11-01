Sesto San Giovanni: Manifestazione per la Palestina tra Solidarietà e Polemiche

A Sesto San Giovanni, oggi, si radica una nuova iterazione di un sentimento profondamente radicato: la solidarietà verso la Palestina.

La manifestazione, orchestrata dall’associazione Palestinesi d’Italia, assume un significato particolare data la presenza di Mohammad Hannoun, figura centrale al centro di un’intricata questione legale.

Hannoun, destinatario di un ordine di allontanamento da Milano – una misura amministrativa derivante da dichiarazioni ritenute incitanti alla criminalità durante una precedente mobilitazione del 18 ottobre – si ritrova a guidare questo corteo, in una dinamica che sottolinea la persistenza della sua voce e del suo impegno.

Le accuse mosse, con riferimento alle dichiarazioni di Hannoun, hanno visto il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sostenere che esse approvavano presunti abusi commessi da miliziani di Hamas ai danni di palestinesi accusati di collaborazione con l’esercito israeliano.

Questa interpretazione ha acceso un dibattito acceso sulla natura del discorso politico e sui limiti dell’espressione in contesti di conflitto e dolore.

Il corteo, partito da Sesto Rondò in direzione di Sesto Primo Maggio, si articola attorno allo slogan “Con la Palestina fino alla liberazione! 108 anni di colonialismo, da Balfour al genocidio”.

Questo grido esprime non solo un sostegno alla causa palestinese, ma anche una riflessione storica che abbraccia quasi un secolo di eventi, dall’accordo di Balfour – che prometteva un “focolare” per il popolo ebraico in Palestina – alle attuali accuse di genocidio.

La scelta di uno slogan così radicale testimonia la profondità della frustrazione e della disillusione che animano la comunità palestinese e i suoi sostenitori.

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere.

Silvia Sardone, vice segretario della Lega, e Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, esprimono preoccupazione per la tenacia dell’associazione di Hannoun, sottolineando come, nonostante il “daspo” imposto dalla questura milanese, la manifestazione continui a svolgersi, configurandosi, a loro avviso, come un atto di sfida e provocazione.

Un comunicato ufficiale, legato alle manifestazioni settimanali che si svolgono a Milano e dintorni dal 7 ottobre 2023, ribadisce una posizione ferma: non c’è spazio per chi, dietro la maschera della causa palestinese, intende fomentare violenza e disordine.

La Lega e il Governo si presentano come garanti dell’ordine pubblico e della sicurezza, determinati a contrastare chi, a loro dire, strumentalizza una giusta causa per fini destabilizzanti.

Questo segna un punto di rottura e sottolinea la complessità del delicato equilibrio tra diritto di espressione e necessità di prevenire atti di violenza.

La manifestazione, dunque, si configura non solo come un evento di solidarietà, ma anche come un campo di battaglia simbolico tra diverse visioni del mondo e del ruolo della politica nel contesto di un conflitto globale.