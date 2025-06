Sgombero a Milano: arrestati per traffico di droga

Un’operazione antidroga particolarmente complessa e articolata, condotta dalla Polizia di Stato a Milano, ha portato all’arresto di tre cittadini italiani, di età compresa tra i 45 e i 55 anni, tutti con precedenti penali. L’intervento, mirato a smantellare una rete di distribuzione di sostanze stupefacenti, ha rivelato un’organizzazione ben strutturata, con ruoli specifici e modalità operative raffinate, che andava oltre la semplice detenzione per spaccio.L’indagine, protrattasi nel tempo e basata su un’attenta attività di osservazione e intercettazioni, ha permesso di individuare un appartamento in via Valtellina come fulcro dell’attività illecita. Il 46enne, già agli arresti domiciliari per altra causa, aveva abilmente trasformato la propria abitazione in un vero e proprio laboratorio per la preparazione e la confezione di dosi di droga, sfruttando la sua condizione giuridica per agire indisturbato. La perquisizione, eseguita con l’ausilio di unità cinofile specializzate nella ricerca di sostanze illecite, ha fatto emergere un quantitativo considerevole di stupefacenti: oltre 620 grammi di cocaina, 3,5 chilogrammi di hashish, confezionati in diverse porzioni pronte per la vendita al dettaglio, unitamente a due bilancini di precisione, essenziali per la pesatura e la determinazione dei prezzi, e una somma di 400 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività criminale.L’attività di appostamento, condotta dalla Squadra Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, ha permesso di individuare e fermare gli altri due componenti della rete: il 55enne e il 45enne. Il primo, a bordo di uno scooter, trasportava all’interno di una scatola 974 grammi di hashish, suddivisi in due confezioni separate. La successiva perquisizione della sua abitazione, in via Faà Di Bruno, ha fatto emergere un arsenale di reperti collegati alla criminalità, tra cui una pistola revolver rubata, con cinque proiettili calibro 38, un guanto in lattice contenente residui di cocaina, una pistola a salve priva di tappo rosso, e una considerevole quantità di munizioni a salve. La presenza di questi elementi suggerisce un coinvolgimento in attività più ampie e pericolose, che vanno oltre il semplice traffico di droga.Il 45enne, infine, è stato trovato in possesso di 490 grammi di hashish occultati in modo ingegnoso, mentre nella sua abitazione è stata rinvenuta una dose di cocaina. L’operazione, che ha impiegato risorse significative e ha richiesto una pianificazione meticolosa, rappresenta un duro colpo per le organizzazioni criminali operanti nella zona e testimonia l’impegno costante della Polizia di Stato nella lotta contro il traffico di droga e la criminalità organizzata. L’analisi dei beni sequestrati e delle connessioni tra gli arrestati è in corso, con l’obiettivo di identificare ulteriori complici e di ricostruire l’intera filiera illecita.