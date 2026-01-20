Signorini contro Corona: Urgente blocco puntata a rischio

La vicenda che coinvolge Alfonso Signorini e Fabrizio Corona si dipana ora nel delicato ambito del diritto civile, con un’azione cautelare d’urgenza presentata dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello al Tribunale di Milano.

L’istanza mira a sospendere la diffusione online della prossima puntata del format “Falsissimo”, ideato e condotto da Corona, programmata per il 26 gennaio.

La richiesta si fonda sulla necessità di tutelare l’immagine e la reputazione di Signorini, pesantemente compromesse dalle accuse di un presunto sistema di ricatti e favori sessuali esposte nelle due puntate precedenti del programma.

Le accuse, respinte con forza dallo stesso Signorini, si innescano a seguito di una denuncia per violenza sessuale ed estorsione sporta dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Medugno.

Quest’ultimo, interrogato dai magistrati su richiesta delle autorità, ha confermato integralmente il contenuto della sua denuncia, delineando un quadro di presunte condotte illecite da parte del conduttore.

La complessità della vicenda si arricchisce del fatto che Fabrizio Corona è egli stesso indagato in un distinto filone d’indagine riguardante la diffusione non consensuale di immagini intime, un reato comunemente definito “revenge porn”.

L’interrogatorio a Corona, già celebrato a fine dicembre, ha contribuito a definire meglio il contesto delle accuse reciproche.

Il Tribunale civile dovrà ora valutare attentamente la richiesta di provvedimento cautelare presentata dalla difesa di Signorini.

La decisione non si limita alla sospensione della puntata in questione, ma estende la richiesta di impedire la ripubblicazione di materiali già trasmessi, un aspetto cruciale per limitare i danni alla reputazione del giornalista.

L’udienza fissata per il 22 gennaio rappresenta un momento chiave, in cui i giudici dovranno bilanciare il diritto di informazione e la libertà di espressione con la tutela della dignità e dell’onore di Signorini.

Il clima di attesa è amplificato dalle dichiarazioni di Corona, che tramite i social media ha annunciato l’imminente puntata di “Falsissimo”, intitolata “Il prezzo del successo – parte finale”, e manifestando un atteggiamento che suggerisce una sfida aperta al mondo del diritto.

Questa escalation mediatica aggiunge un ulteriore livello di tensione a una vicenda che, al di là delle implicazioni legali, solleva interrogativi profondi sul potere mediatico, la responsabilità giornalistica e i confini tra cronaca, sensazionalismo e diffamazione.

La vicenda pone quindi al centro del dibattito l’importanza di una corretta informazione e il rispetto della privacy, elementi imprescindibili per la salvaguardia della convivenza civile e della fiducia nei confronti delle istituzioni.