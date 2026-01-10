Silenzio e dolore a Crans-Montana: la voce della vice sindaca

Il silenzio, a volte, pesa più di mille parole.

A Crans-Montana, dopo il dramma che ha sconvolto la comunità, il vuoto comunicativo del sindaco Nicolas Féraud ha lasciato spazio a un’eco di dolore e frustrazione, amplificata dalla necessità urgente di un gesto di vicinanza e comprensione verso le famiglie colpite.

È in questo contesto di profonda sofferenza collettiva che la vice sindaca Nicole Bonvin Clivaz si fa portavoce di un sentimento diffuso, offrendo un messaggio di empatia e assunzione di responsabilità che mira a lenire le ferite e a ripristinare un senso di fiducia.

La dichiarazione di Bonvin Clivaz va oltre la semplice richiesta di perdono, che pur rappresentando un elemento imprescindibile in tali circostanze, rischia di apparire come un mero adempimento formale.

Essa si configura come un atto di riconoscimento della sofferenza altrui, un tentativo di comprendere la portata del dolore che attanaglia le vittime e i loro cari.

La vice sindaca sottolinea l’importanza di stare “con” le famiglie, non semplicemente “vicino” a loro, suggerendo un coinvolgimento emotivo e una solidarietà che trascendono le formalità istituzionali.

L’ammissione della mancanza nei controlli è un elemento cruciale.

Non si tratta di un’autocritica superficiale, ma una presa di coscienza di un difetto strutturale, un errore che ha avuto conseguenze drammatiche.

Bonvin Clivaz non cerca giustificazioni o attenuanti, ma si assume la responsabilità di un’omissione che ha contribuito ad aggravare la situazione.

Questa trasparenza, pur dolorosa, rappresenta un passo fondamentale verso il ripristino della fiducia dei cittadini e dimostra un impegno concreto verso una revisione dei processi e delle procedure amministrative.

L’affermazione che sarà l’inchiesta a fornire le risposte definitive riflette una consapevolezza della complessità della situazione e della necessità di evitare speculazioni o conclusioni affrettate.

Questa prudenza sottolinea l’importanza di attendere i risultati dell’indagine giudiziaria per poter delineare con precisione le cause del tragico evento e definire le misure correttive necessarie.

Tuttavia, l’attesa non deve essere intesa come un’esenzione dalla responsabilità, ma come un momento per riflettere, imparare dagli errori e prepararsi ad affrontare le sfide che attendono la comunità.

In definitiva, il messaggio di Nicole Bonvin Clivaz non è solo una risposta alle polemiche, ma un tentativo di offrire una prospettiva di speranza e di riconciliazione.

Si tratta di un atto di coraggio che dimostra la capacità di riconoscere i propri limiti e di assumersi la responsabilità di un errore, ponendo al centro la sofferenza delle vittime e la necessità di ricostruire un tessuto sociale ferito.

Il futuro di Crans-Montana dipenderà dalla capacità di trasformare il dolore in un motore di cambiamento positivo, rafforzando i legami comunitari e garantendo che una tragedia simile non si ripeta.