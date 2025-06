Silvio Novembre, a Milano una caserma a suo nome

A Milano, in una cerimonia solenne, la città ha reso omaggio a Silvio Novembre, figura emblematica della Guardia di Finanza e testimone imprescindibile di un capitolo cruciale nella storia giudiziaria italiana. La denominazione di una caserma a suo nome rappresenta un gesto di profonda riconoscenza per il suo coraggio, la sua integrità e il suo contributo alla difesa della legalità.L’evento, celebrato alla presenza dei familiari di Novembre e di una rappresentanza di autorità civili e militari, ha evocato la complessa vicenda che vide il Maresciallo, insieme all’avvocato Giorgio Ambrosoli, al centro delle indagini sulla Banca Privata Italiana di Michele Sindona. Un caso che, con le sue intricate ramificazioni e le sue tragiche conseguenze, ha lasciato un segno indelebile nel tessuto economico e sociale del Paese. Il Generale Fabrizio Carrarini e il Generale Andrea Fiducia, rispettivamente, hanno ripercorso le tappe fondamentali di quella delicata inchiesta, sottolineando l’importanza del ruolo di Novembre, un uomo che si è distinto per la sua determinazione nell’approfondire le verità, anche a costo di incorrere in forti resistenze.Il Sindaco Giuseppe Sala ha espresso la profonda stima della comunità milanese verso Silvio Novembre, descrivendolo come un esempio luminoso di dedizione al dovere e un punto di riferimento per le giovani generazioni. L’intitolazione della targa nei giardini di Piazza Grandi e l’attribuzione dell’Ambrogino d’oro, nel 2019, testimoniano il riconoscimento pubblico del suo impegno a favore della legalità e della giustizia.La cerimonia ha visto il consueto rito dell’alzabandiera e della consegna della bandiera italiana, momenti di intensa emozione e partecipazione. Un atto simbolico che ha visto le figlie di Silvio Novembre, madrine dell’evento, svelare la targa commemorativa. All’interno della caserma, sede del Gruppo e dei Nuclei Operativi Metropolitani delle Fiamme Gialle, è stato inaugurato un percorso espositivo permanente, curato con meticolosa attenzione, che raccoglie documenti inediti, fotografie e oggetti personali appartenuti al Maresciallo. Questo spazio dedicato vuole preservare la memoria di un uomo che ha incarnato i valori di rettitudine, coraggio e servizio, ispirando le future generazioni di finanzieri a perseguire la verità con incrollabile determinazione e a difendere il bene comune con integrità e professionalità. Il percorso espositivo non si limita a ricostruire la vicenda professionale di Novembre, ma ne esplora anche la sfera umana, offrendo uno sguardo intimo sulla vita di un uomo che ha saputo coniugare l’impegno istituzionale con la profondità dei legami familiari.