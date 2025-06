Sinergia Sport: Studenti UniBg e Unimi Allenati Insieme

Un’opportunità sinergica per il benessere e la crescita della comunità universitaria bergamasca e milaneseUn’iniziativa pionieristica sigla un momento significativo per l’integrazione e il potenziamento dell’offerta formativa e del benessere degli studenti dei poli universitari di Bergamo e Milano-Bicocca. Grazie a un accordo strategico, i circa 60.000 iscritti potranno usufruire liberamente degli impianti sportivi di entrambe le sedi, un’opportunità unica nel panorama accademico italiano che rafforza il Polo di Formazione Universitaria Papa Giovanni XXIII, piattaforma di collaborazione già consolidata per i corsi di area sanitaria e il ciclo unico in Medicina e Chirurgia.Questa visione condivisa, come sottolinea il Rettore Sergio Cavalieri, non è semplicemente un ampliamento delle risorse, ma un investimento mirato nel capitale umano degli studenti. Lo sport, infatti, assume un ruolo cruciale nella vita accademica, contribuendo non solo alla salute fisica, ma anche alla creazione di una comunità universitaria più coesa, inclusiva e dinamica, capace di favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze trasversali. L’accesso facilitato agli impianti sportivi rappresenta un catalizzatore per la creazione di legami interpersonali e lo sviluppo di un senso di appartenenza.La Rettrice Giovanna Iannantuoni di Milano-Bicocca evidenzia come questa partnership si inserisca in un percorso di crescita dell’offerta sportiva dell’ateneo, testimoniando un impegno costante verso il benessere psicofisico degli studenti. L’iniziativa non solo arricchisce l’offerta esistente, ma proietta le due università come modelli di innovazione nel campo dell’integrazione tra didattica, ricerca e attività fisica. L’accordo, lungimirante, promuove un approccio olistico alla formazione, riconoscendo il valore intrinseco dell’attività sportiva come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale.Il CUS di Dalmine, gioiello dell’offerta formativa UniBg, con la sua estensione di 13.000 mq, rappresenta un polo di eccellenza per lo sport universitario. Le due palestre da 900 mq ciascuna, le quattro sale corsi, la moderna sala pesi di 550 mq con 90 postazioni, il percorso coperto, la sauna, il bagno turco, lo studio medico e l’impegno verso la sostenibilità energetica ne fanno una struttura all’avanguardia. L’ulteriore collaborazione con l’Accademia della Guardia di Finanza e i due nuovi impianti previsti entro il 2026 consolidano l’impegno dell’università bergamasca nel fornire un’offerta sportiva sempre più ampia e diversificata.Parallelamente, il Bicocca Stadium e il PalaBicocca a Milano offrono infrastrutture di qualità, con campi da calcio e rugby, campi da tennis coperti e scoperti, pista di atletica e spogliatoi. La combinazione delle risorse di entrambe le sedi crea un ecosistema sportivo sinergico, capace di rispondere alle esigenze di una popolazione studentesca eterogenea e dinamica. Questo accordo non è solo un beneficio tangibile per gli studenti, ma un simbolo di una visione condivisa per il futuro dell’istruzione superiore, che integra armoniosamente lo studio, la ricerca e il benessere.