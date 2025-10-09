Solitudine: Lombardia punta su Hospice e innovazione

La crescente epidemia di solitudine, un male silenzioso che erode il benessere individuale e collettivo, richiede un’attenzione e una risposta mirate e innovative.

Lo ha sottolineato Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, durante una visita agli Hospice di Mariano Comense e Como, strutture all’avanguardia nella gestione delle complesse esigenze di pazienti affetti da malattie inguaribili e nelle fasi terminali della vita.

Lungi dall’essere semplici strutture di accoglienza, gli Hospice rappresentano un modello di cura olistica, che integra l’assistenza medica con il supporto psicologico, sociale e spirituale, riconoscendo la dignità intrinseca di ogni persona e la centralità del rapporto umano.

La loro professionalità e umanità, ha osservato Bertolaso, costituiscono un faro di speranza per chi si trova ad affrontare momenti di profonda sofferenza e isolamento.

L’innovazione, elemento cruciale per affrontare le sfide del presente, si manifesta in diverse forme: a Mariano Comense, con l’inaugurazione del Centro Diurno sperimentale, un’iniziativa nata dalla sinergia tra Asst Lariana e le associazioni Il Mantello e Vidas.

Questo spazio accogliente e multidisciplinare offre un ventaglio di attività terapeutiche – musicoterapia, arteterapia, pet-therapy – mirate a stimolare la socializzazione, a lenire il dolore e a migliorare la qualità della vita non solo dei pazienti, ma anche dei loro familiari, spesso anch’essi profondamente provati.

Il nome scelto per il progetto, “Come Casa”, evoca il desiderio di creare un ambiente protetto e familiare, dove sentirsi accolti e compresi.

A Como, l’attenzione alla sostenibilità ambientale si concretizza nella donazione di un impianto fotovoltaico da parte dell’associazione Accanto ODV.

Questa iniziativa, per un valore di 100.000 euro, non solo contribuirà a ridurre l’impatto ambientale dell’Hospice San Martino, abbattendo le emissioni di anidride carbonica di circa 25 tonnellate all’anno, ma simboleggia un impegno più ampio verso un futuro più equo e rispettoso del pianeta.

L’impianto, con una potenza di 43 kW, rappresenta un investimento nel benessere non solo dei pazienti, ma dell’intera comunità.

L’Hospice San Martino, con la sua capacità di 10 posti letto, rappresenta un punto di riferimento essenziale nel territorio, e la sua gestione da parte di Asst Lariana, a partire dal luglio 2024, garantisce un’offerta di servizi qualificati e accessibili.

La visita di Bertolaso, e la presentazione di queste iniziative, testimoniano l’impegno della Regione Lombardia nel sostenere e promuovere modelli di cura innovativi e umanizzati, capaci di rispondere alle crescenti esigenze di una società sempre più complessa e, troppo spesso, segnata dall’isolamento.

Si tratta di un invito a ripensare il ruolo della comunità e a coltivare relazioni autentiche, un antidoto potente contro la solitudine e un investimento nel futuro del benessere collettivo.