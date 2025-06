Sport e Alimentazione: la Pasta non è il Nemico!

L’immagine dell’atleta che rinuncia ai carboidrati, convinto di sacrificare performance e definizione fisica, è un retaggio culturale che uno studio recente scompiglia con dati scientifici inequivocabili. A Milano, in un evento promosso dal Gruppo Barilla, sono stati presentati i risultati di una ricerca condotta dall’Università degli Studi, che ha analizzato le abitudini alimentari di un campione di atleti non professionisti, rivelando un panorama nutrizionale spesso carente e basato su presupposti errati.Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista *International Journal of Food Sciences and Nutrition*, ha messo in luce una tendenza preoccupante: un consumo insufficiente di alimenti fondamentali per la performance sportiva, come frutta, verdura, legumi e, soprattutto, cereali integrali. L’uso moderato dell’olio d’oliva, pilastro della dieta mediterranea, è stato riscontrato deficitario, mentre l’apporto proteico, proveniente prevalentemente da fonti animali e carni processate, risulta eccessivo.L’elemento più significativo emerso dalla ricerca è l’enorme pregiudizio, spesso infondato, che grava sui carboidrati. Questi macronutrienti, erroneamente considerati nemici della composizione corporea ideale, vengono evitati, alimentando così una narrazione distorta dell’alimentazione sportiva.Per verificare l’impatto di una corretta alimentazione, i ricercatori hanno condotto un intervento dietetico di otto settimane su un sottogruppo di partecipanti. Sono state confrontate due versioni della dieta mediterranea: una “high-carb”, con un apporto di carboidrati compreso tra il 55-60% dell’energia totale e almeno cinque porzioni settimanali di pasta, e una “low-carb”, con un apporto più contenuto (40-45% dell’energia e non più di due porzioni di pasta a settimana). I risultati sono stati sorprendenti: la dieta “high-carb” ha dimostrato effetti positivi significativi sulla forza muscolare e sulla composizione corporea, senza causare effetti indesiderati o alterazioni nei parametri ematici.”La versione a più alto contenuto di carboidrati si è rivelata superiore nel migliorare la performance fisica e ottimizzare la composizione corporea”, spiega Patrizia Riso, responsabile dello studio e docente di Nutrizione Umana all’Università di Milano. “Questo sottolinea l’importanza cruciale dei carboidrati per gli atleti, anche a livello amatoriale.”La ricerca ribadisce un concetto fondamentale: i carboidrati, assunti con le giuste proporzioni e preferibilmente complessi come quelli della pasta integrale, rappresentano una fonte di energia essenziale per l’attività fisica. Michelangelo Giampietro, specialista in medicina dello sport e scienza dell’alimentazione, conclude: “Le raccomandazioni nutrizionali per la popolazione generale si applicano in larga misura anche agli sportivi amatoriali. Un apporto giornaliero di carboidrati superiore a 2 grammi per chilo di peso corporeo è auspicabile, distribuito uniformemente durante la giornata, per sostenere l’energia e favorire il recupero muscolare.” La chiave, quindi, non è l’eliminazione, ma la consapevolezza e l’equilibrio.