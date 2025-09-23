Stalking a Milano: Arrestato per persecuzione sentimentale

L’escalation di un distacco sentimentale, che avrebbe dovuto rappresentare la conclusione di una relazione, si è trasformata in una spirale di comportamenti persecutori, culminando nell’arresto di un trentanovenne a Milano.

L’uomo, gravato da una difficoltà intrinseca a gestire la fine della relazione, ha manifestato un’ossessione nei confronti dell’ex fidanzata che ha trascendentato i confini di una normale elaborazione del lutto amoroso, configurando una vera e propria forma di stalking.La condotta dell’uomo si è concretizzata in un assedio comunicativo incessante, quantificato in un numero spropositato di chiamate giornaliere e un flusso continuo di messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea, un vero e proprio bombardamento digitale che ha violato la sua sfera privata e le sue possibilità di tranquillità.

Questa pressione comunicativa, unita ad azioni di pedinamento e alla sua presenza ingiustificata in luoghi sensibili come il luogo di lavoro e la sua abitazione, ha creato un clima di terrore e ansia nella donna, compromettendo seriamente la sua sicurezza personale e il suo benessere psicologico.

L’allarme è stato talmente significativo da spingere le autorità a intervenire con un provvedimento di ammonizione, volto a sensibilizzare l’uomo e dissuaderlo da ulteriori azioni persecutorie.

Tuttavia, questa misura si è rivelata inefficace, poiché l’uomo ha dimostrato una reiterata volontà di ignorare le richieste delle forze dell’ordine e di proseguire nella sua ossessiva ricerca della donna.

La mancata adesione alle raccomandazioni delle autorità, lungi dal dissuaderlo, ha contribuito ad aggravare la sua posizione e ad aumentare la preoccupazione delle forze dell’ordine.

L’indagine, condotta a piede libero, ha permesso di raccogliere elementi sufficienti per delineare un quadro di comportamenti persecutori che superano la soglia della semplice insistenza, configurando un reato.

Nonostante l’ulteriore richiamo alle responsabilità e l’invito a modificare il suo comportamento, l’uomo ha persistito nel suo assedio, dimostrando una profonda difficoltà ad accettare la fine della relazione e a rispettare la volontà della donna.

L’intervento del commissariato Comasina, culminato nell’arresto nella zona di viale Papiniano, è stato reso necessario per tutelare la sicurezza della donna e interrompere la spirale di comportamenti persecutori.

La detenzione in carcere rappresenta una misura cautelare volta a garantire che l’uomo non possa continuare a molestare la sua ex fidanzata e a prevenire ulteriori atti di natura persecutoria, evidenziando la gravità della situazione e la necessità di proteggere la vittima.

Il caso solleva, inoltre, interrogativi sulla gestione delle separazioni sentimentali e sulla necessità di interventi mirati a prevenire e contrastare i fenomeni di stalking e violenza di genere.