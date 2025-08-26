Stalking a Varese: Arrestato un giovane, paura per una commessa

Un episodio allarmante di persecuzione ha scosso la comunità di Varese, culminando nell’arresto di un giovane di vent’anni, cittadino di origine maghrebina, per stalking.

La vicenda, che si è protratta per due mesi, ha visto una giovane commessa di ventitré anni vivere un clima di crescente ansia e paura, testimoniando una violazione profonda del suo diritto alla sicurezza personale.

L’escalation di comportamenti persecutori, inizialmente caratterizzati da approcci insistenti e avances indesiderate, ha progressivamente raggiunto un livello di ossessione che ha compromesso seriamente la qualità della vita della vittima.

Il giovane stalker, dimostrando una capacità inquietante di osservazione e un’attenzione morbosa ai dettagli, aveva ricostruito gli orari, le abitudini e le frequentazioni della ragazza, rendendo la sua quotidianità un percorso disseminato di disagio e apprensione.

Il limite invalicabile è stato superato il 21 agosto, quando il giovane si è presentato sotto l’abitazione della vittima, spingendola a presentare formale denuncia alle autorità.

La denuncia ha innescato un’indagine che, grazie all’analisi scrupolosa dei filmati delle telecamere di sorveglianza, ha permesso di ricostruire la sequenza degli eventi e confermare la presenza del giovane nei pressi del negozio dove la ragazza lavora.

Il 23 agosto, gli agenti della Polizia di Stato lo hanno rintracciato a una fermata dell’autobus, a breve distanza dal luogo di lavoro della vittima, consentendo l’arresto in flagranza differita per atti persecutori, un reato che punisce il comportamento insistente e ingiustificato che genera ansia e paura nella persona perseguitata.

Attualmente, il giovane si trova in custodia cautelare a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del prosseguimento delle indagini e del processo.

Questo episodio solleva interrogativi complessi riguardo alla prevenzione dello stalking, alla necessità di rafforzare la sensibilizzazione nei confronti di questo fenomeno sociale, e all’importanza di fornire supporto psicologico e legale alle vittime, garantendo loro un ambiente sicuro e protetto.

L’episodio evidenzia, inoltre, la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolga forze dell’ordine, servizi sociali e comunità locali per affrontare le cause profonde del fenomeno e proteggere la dignità e l’integrità delle persone.