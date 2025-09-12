Svolta a Milano: Sgominata Rete Criminale con Commissario Coinvolto

Un’articolata rete criminale, specializzata nel furto, alterazione e ricettazione di veicoli, è stata disarticolata dalle forze dell’ordine nell’area milanese, portando alla luce un sistema complesso di collusione e frode che ha minato la sicurezza e l’integrità del sistema automobilistico.

L’operazione, culminata in numerosi arresti e perquisizioni, ha visto coinvolti venti indagati, tra cui un alto funzionario della Polizia Locale di Cesano Boscone, un commissario sessantatreenne, accusato di aver fornito supporto logistico e informativo al gruppo.

La struttura criminale, composta da sei esecutori principali, si è rivelata un esempio di specializzazione delittuosa.

Il nucleo operativo era responsabile del furto dei veicoli, spesso modelli di uso comune, che venivano poi trasferiti in un capannone situato in posizione strategica, in prossimità stessa del comando della Polizia Locale, elemento che suggerisce un livello di conoscenza del territorio e delle dinamiche investigative che ha sorpreso gli inquirenti.

All’interno del capannone, una squadra di falsari, abilissimi nella contraffazione di documenti, procedeva alla sostituzione delle targhe e dei numeri di telaio, rendendo i veicoli “puliti” sulla carta.

La sofisticazione delle tecniche di falsificazione, che includeva la riproduzione di marche e certificati, ha reso particolarmente arduo il compito degli investigatori.

Il ruolo del commissario locale, secondo le accuse, andava ben oltre una mera connivenza passiva.

Si ritiene che l’alto funzionario abbia agito come un “sentinella”, avvertendo la banda di eventuali sospetti o controlli imminenti, garantendo loro un margine di operatività e un’apparente impunità.

Questo elemento getta una luce inquietante sulla potenziale infiltrazione di figure istituzionali in attività illecite, compromettendo la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine.

L’indagine, protrattasi per un periodo significativo, dal settembre 2022 al dicembre 2024, ha ricostruito una serie di reati gravi: trentatré furti di veicoli e venti episodi di ricettazione, una fotografia allarmante dell’impatto di questa organizzazione sul territorio.

Particolarmente significativo è il rapporto tra padre e figlio, entrambi coinvolti nel furto di autovetture, suggerendo un modello di trasmissione del crimine e un legame familiare radicato nell’illegalità.

L’operazione ha non solo portato alla luce una struttura criminale ben organizzata, ma ha anche sollevato interrogativi cruciali sulla vulnerabilità delle istituzioni e sulla necessità di rafforzare i controlli interni per prevenire collusioni e corruzione.

L’indagine è tuttora in corso e si concentra sull’identificazione di ulteriori complici e sulla ricostruzione dell’intera filiera di ricettazione, con l’obiettivo di smantellare completamente l’organizzazione e restituire sicurezza ai cittadini.

Il caso pone anche l’attenzione sulla complessità delle dinamiche criminali contemporanee, caratterizzate da una sempre maggiore specializzazione e dalla capacità di infiltrarsi in contesti istituzionali.