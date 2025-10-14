Svolta nel caso Poggi-Sempio: l’avvocato Lovati fuori dalla difesa.

La vicenda giudiziaria che coinvolge Andrea Sempio, l’uomo di 37 anni sotto accusa per l’omicidio di Chiara Poggi a Pavia, si infittisce di una svolta inattesa.

Sempio, imputato per l’omicidio in concorso con altre persone, ha scelto di interrompere la collaborazione con il suo precedente difensore, l’avvocato Massimo Lovati, una decisione motivata dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate quest’ultimo in televisione.

L’uscita di Lovati dal team difensivo rappresenta un punto di non ritorno segnato dalle apparizioni in diversi programmi televisivi, tra cui il noto “Falsissimo” condotto da Fabrizio Corona.

Queste interviste, che hanno visto Lovati esprimere opinioni e deduzioni sull’indagine, sono state interpretate da Sempio come una violazione del rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, un pilastro fondamentale del processo legale.

La comunicazione pubblica di dettagli e interpretazioni, prima del momento processuale opportuno, rischia di compromettere la riservatezza della difesa e di influenzare l’opinione pubblica, fattori che possono avere ripercussioni decisive sul diritto alla presunzione di innocenza.

La scelta di revocare il mandato, ponderata accuratamente nei giorni precedenti, sottolinea la sensibilità di Sempio rispetto alla necessità di una difesa che rispetti scrupolosamente i confini etici e procedurali.

La decisione, benché formale, solleva interrogativi sull’equilibrio tra diritto di espressione dell’avvocato e obblighi di riservatezza, un tema sempre più attuale nell’era dei media digitali.

L’avvocato Lovati, nel suo ruolo di legale, ha il dovere di agire nel migliore interesse del suo assistito, ma anche di evitare comportamenti che possano pregiudicare il suo diritto a un equo processo.

Ad affiancare l’avvocato Angela Taccia, che manterrà il suo ruolo nella difesa, si aggiungerà un nuovo penalista, la cui identità sarà divulgata ufficialmente a breve.

L’ingresso di un nuovo difensore suggerisce una riorganizzazione strategica del team, finalizzata a garantire una rappresentanza legale solida e focalizzata sulla tutela dei diritti dell’imputato.

Il nuovo legale dovrà rapidamente familiarizzare con il caso, valutare le prove a carico di Sempio e definire una linea difensiva coerente con le sue strategie.

La vicenda Poggi-Sempio, intrisa di dolore e incertezza, continua a dipanarsi attraverso le complessità del sistema giudiziario, ponendo al centro la delicata questione del diritto alla difesa e il suo rapporto con il diritto all’informazione.