Tassa di soggiorno a Milano: la città chiede al passo con Roma.

L’annosa questione della tassa di soggiorno a Milano torna a focalizzare l’attenzione, riaccendendo un dibattito che coinvolge non solo le finanze comunali, ma anche la percezione della città come destinazione turistica di primo piano.

L’attuale disparità di trattamento rispetto a Roma, dove il limite massimo di 10 euro per pernottamento contrasta con i 5 euro milanesi, è oggetto di una crescente insofferenza da parte dell’amministrazione locale.

L’assessora allo Sport e Turismo, Martina Riva, ha sottolineato come questa divergenza normativa comporti una perdita significativa di risorse finanziarie per Milano, stimabile in circa 20 milioni di euro.

Un ammontare potenzialmente rivoluzionario per un Comune che, pur incassando già 70 milioni di euro derivanti dalla tassa, si trova costantemente a fronteggiare sfide cruciali.

Questi fondi aggiuntivi, secondo l’assessora, potrebbero essere indirizzati con priorità verso aree vitali per la qualità della vita urbana e per la stessa esperienza turistica: rafforzamento della sicurezza, miglioramento del decoro urbano, potenziamento del trasporto pubblico.

Elementi imprescindibili che influenzano le scelte dei visitatori e che, di conseguenza, impattano sull’attrattività di Milano come destinazione.

La richiesta di parità di trattamento non si configura come una misura ad hoc per le imminenti Olimpiadi, ma si inserisce in una visione più ampia di una riorganizzazione strutturale della politica turistica cittadina.

Milano, con le sue 800.000 presenze mensili, necessita di un modello finanziario più equo e sostenibile, capace di riflettere il suo ruolo di metropoli internazionale e il peso economico che il turismo comporta.

È importante precisare che l’incremento della tassa di soggiorno, qualora approvato, graverebbe principalmente sui turisti stranieri, coloro che, in virtù della durata media dei loro soggiorni e della loro propensione alla spesa, contribuiscono in modo più significativo all’economia locale.

Si tratta, dunque, di una misura mirata a garantire una distribuzione più equa degli oneri finanziari e a consentire a Milano di investire in modo più efficace nel miglioramento della qualità della vita dei suoi residenti e nell’offerta di un’esperienza turistica di eccellenza.

La questione solleva interrogativi più ampi sulla necessità di un approccio più armonizzato e flessibile nella gestione delle risorse derivanti dal turismo a livello nazionale.