Tecnomodulo Proxima: L’architettura del futuro si reinventa.

L’architettura del futuro si prospetta flessibile, adattabile e profondamente integrata con le tecnologie avanzate. Il progetto “Proxima”, presentato a Verona, incarna questa visione con il suo elemento chiave: il “Tecnomodulo”, un prototipo di sistema ibrido modulare destinato a rimodellare radicalmente il panorama dell’edilizia. Questo approccio, supportato da un’iniziativa congiunta di Confartigianato Imprese Verona, la rete di imprese Crea Ecoliving e il contributo di Confartigianato Imprese Veneto ed Ebav, segna un distacco netto dalle tradizionali metodologie costruttive, aprendo le porte a un paradigma di costruzione reversibile e dinamica.Il Tecnomodulo non è semplicemente un nuovo tipo di prefabbricato; rappresenta un cambio di paradigma nella concezione degli spazi abitativi e lavorativi. Abbandona la staticità e la rigidità delle strutture convenzionali, favorendo un’architettura “liquida” capace di rispondere alle mutevoli esigenze degli utenti nel corso del tempo. La reversibilità, sia funzionale che distributiva, è il principio cardine di questo sistema, consentendo modifiche radicali nella disposizione interna degli ambienti senza compromettere l’integrità strutturale dell’edificio.L’ecosistema Proxima ambisce a introdurre dinamiche di industrializzazione nel settore edile, promuovendo una produzione in serie più efficiente e sostenibile. Questa transizione verso un’edilizia più industrializzata si traduce in una riduzione dell’impronta ambientale, grazie all’ottimizzazione dei processi costruttivi, all’utilizzo di materiali innovativi e alla minimizzazione degli sprechi.La progettazione del Tecnomodulo è guidata dalla ricerca di un’adattabilità totale, non solo in termini di funzione primaria, ma anche in relazione al tipo di ambiente in cui viene inserito. La sua capacità di evolvere con le esigenze del ciclo di vita dell’edificio lo rende un investimento a lungo termine, capace di resistere alle trasformazioni sociali e tecnologiche.Un aspetto rivoluzionario del Tecnomodulo risiede nella sua capacità di auto-configurarsi e connettersi in rete. Sistemi di controllo e gestione da remoto consentono un monitoraggio costante delle prestazioni energetiche, un adattamento automatico alle condizioni ambientali e una gestione intelligente degli spazi. Questa connettività permette anche una facile integrazione con sistemi di domotica e smart home, amplificando il comfort e l’efficienza abitativa.Frutto di anni di ricerca e sviluppo presso il Politecnico di Milano, il Tecnomodulo Proxima è un brevetto che consolida l’impegno verso l’innovazione nel settore edile. Questo progetto non solo rappresenta un avanzamento tecnologico, ma anche un nuovo modello di collaborazione tra istituzioni accademiche, imprese artigiane e enti di categoria, con l’obiettivo di creare un futuro più sostenibile e flessibile per l’architettura. L’adozione di questa tecnologia apre a scenari inediti per la riqualificazione urbana, la costruzione di edifici multifunzionali e la creazione di soluzioni abitative personalizzate e adattabili alle esigenze individuali.