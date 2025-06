Terapia genica pionieristica: due pazienti italiani ricevono Casgevy

Un’innovazione pionieristica nel panorama della medicina rigenerativa ha segnato una pietra miliare al Policlinico San Matteo di Pavia: due giovani donne italiane, affette rispettivamente da β-talassemia major e anemia falciforme grave, hanno ricevuto in assoluto primato nazionale ed europeo, al di fuori dei protocolli sperimentali, la terapia genica avanzata Casgevy. Questo evento rappresenta un cambio di paradigma nella gestione di patologie genetiche debilitanti e finora spesso ineluttabili.Le emoglobinopatie, come la β-talassemia e l’anemia falciforme, costituiscono un gruppo di disturbi ereditari complessi. La loro origine risiede in mutazioni puntuali o delezioni all’interno del gene della β-globina, proteina essenziale per il corretto funzionamento dell’emoglobina, la molecola che trasporta l’ossigeno nei globuli rossi. Queste alterazioni genetiche portano a una produzione insufficiente o malfunzionante di emoglobina, causando anemia cronica, dolore, danni d’organo e una significativa riduzione della qualità della vita.Casgevy si distingue per un approccio terapeutico radicalmente innovativo, basato sull’editing genetico *ex vivo*. La procedura prevede l’estrazione di cellule staminali ematopoietiche – le cellule progenitrici di tutte le cellule del sangue – dal paziente stesso attraverso una tecnica di aferesi. In laboratorio, queste cellule vengono modificate geneticamente utilizzando una sofisticata piattaforma di CRISPR-Cas9, che consente di “correggere” il difetto genetico. In particolare, si induce la re-espressione dell’emoglobina fetale (HbF), una forma di emoglobina normalmente presente nei neonati e poi silenziata. L’HbF, pur non essendo una soluzione definitiva, compensa il difetto genetico e mitiga i sintomi della malattia.I risultati preliminari ottenuti in studi clinici internazionali sono estremamente promettenti, evidenziando remissioni prolungate e un potenziale effetto curativo in oltre il 90% dei pazienti trattati. Questa percentuale suggerisce una svolta significativa nella gestione di queste patologie, aprendo nuove prospettive terapeutiche per i pazienti. “Questo approccio rappresenta una luce di speranza per i pazienti con emoglobinopatie, offrendo la possibilità di una vita più libera dai sintomi debilitanti,” sottolinea Marco Zecca, Direttore dell’Oncoematologia Pediatrica del San Matteo.La raccolta delle cellule staminali ematopoietiche ha rappresentato una sfida tecnica considerevole, in particolare per la paziente affetta da anemia falciforme, dove sono state necessarie ripetute procedure per raggiungere il numero ottimale di cellule. Cesare Perotti, Direttore del Servizio Immunotrasfusionale, ricorda l’importanza del team multidisciplinare coinvolto e la complessità logistica necessaria per garantire il successo della raccolta.Le infusioni di Casgevy sono avvenute a distanza di pochi giorni: la paziente con β-talassemia è stata la prima in Europa ad usufruire della terapia il 13 maggio, mentre la paziente con anemia falciforme ha ricevuto la sua infusione il 22 maggio, divenendo la prima in Italia. Entrambe le pazienti stanno rispondendo positivamente al trattamento, con la prima che attende la dimissione e la seconda, dopo un periodo di ricovero, è stata dimessa e prosegue con controlli ambulatoriali. Questo evento segna un capitolo cruciale nella ricerca di terapie genetiche avanzate e offre una speranza concreta per i pazienti con emoglobinopatie in tutto il mondo.