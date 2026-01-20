The Rock Trading: Condanne e Milioni Spariti, un Caso di Frode

La vicenda di Davide Barbieri e Andrea Medri, fondatori e ex amministratori di The Rock Trading, rappresenta un caso emblematico di collasso finanziario e gestione fraudolenta nel panorama degli investimenti in criptovalute.

La sentenza, emessa il 21 ottobre scorso dalla giudice Anna Calabi del Tribunale di Milano, con condanne a cinque anni di reclusione per entrambi gli imputati, rivela un quadro preoccupante di deliberata manipolazione e sfruttamento della fiducia degli investitori.

L’inchiesta, condotta dai pubblici ministeri Pasquale Addesso e Grazia Colacicco, con il supporto del Nucleo di polizia economico-finanziaria e del Nucleo speciale di polizia valutaria, ha portato alla luce un sistema di gestione aziendale profondamente viziato.

Barbieri e Medri, anziché affrontare la crescente instabilità finanziaria della società, hanno perseguito una linea di condotta volta a perpetrare il collasso, distogliendo risorse appartenenti a terzi, privilegiando alcuni creditori e agendo in palese conflitto di interessi per tamponare le perdite.

L’escalation della crisi, culminata in un crac da circa 66 milioni di euro, ha spazzato via i risparmi di oltre 18.000 clienti, iscritti ingenuamente alla piattaforma.

La magistratura ha accertato una serie di reati, tra cui bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, creazione artificiosa del capitale e infedeltà patrimoniale, evidenziando la premeditazione e la gravità delle azioni intraprese.

La sentenza descrive un modello insostenibile: una piramide finanziaria in cui i nuovi investitori venivano indotti a versare capitali con la promessa di rendimenti elevati, mentre i fondi venivano utilizzati per soddisfare le richieste di prelievo dei clienti esistenti, generando un circolo vizioso destinato a implodere.

La decisione della giudice Calabi impone, inoltre, un risarcimento provvisorio di circa 14,3 milioni di euro a favore delle vittime, a testimonianza del danno economico e morale subito.

Un elemento cruciale dell’indagine ha riguardato il trasferimento della società maltese in Italia, un’operazione che, secondo la giudice, non fu accompagnata da alcuna iniziativa concreta volta a gestire la crisi, anzi, contribuì ad aggravarla.

La vicenda The Rock Trading solleva interrogativi profondi sulla regolamentazione del settore delle criptovalute, sulla trasparenza delle piattaforme di investimento e sulla necessità di proteggere i risparmiatori da schemi fraudolenti sempre più sofisticati.

L’episodio rappresenta un monito severo e una lezione amara per il futuro del mercato finanziario digitale.