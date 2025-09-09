Torino, minuto di silenzio per Yosif Gamal: allarme sicurezza sul lavoro

Il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto dedicare un momento di raccoglimento e riflessione, un minuto di silenzio, in memoria di Yosif Gamal, l’operaio sessantanoveenne tragicamente scomparso a Torino a seguito di un incidente sul lavoro.

Questo episodio, purtroppo, si inserisce in un contesto allarmante, segnato da eventi simili verificatisi nella stessa giornata in diverse città italiane – Monza, Roma, Catania – che evidenziano una problematica strutturale e urgente da affrontare con rinnovato impegno.

L’incidente, con la sua ineluttabile gravità, non può essere considerato un evento isolato, bensì il sintomo di un sistema che necessita di una revisione profonda.

La perdita di una vita umana, in questo caso quella di un uomo che dedicava la propria attività lavorativa per il sostentamento proprio e dei suoi cari, pone una questione di primaria importanza: la sicurezza sul lavoro.

Non si tratta solo di adempiere a obblighi normativi, ma di instaurare una vera e propria cultura della prevenzione, permeata da consapevolezza, responsabilità condivisa e costante aggiornamento.

Il Presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha espresso con fermezza la necessità di tradurre questo momento di cordoglio in azioni concrete, in misure efficaci e misurabili che vadano oltre le dichiarazioni di intenti.

È imperativo investire in formazione, in controlli più stringenti e in un dialogo continuo tra datori di lavoro, lavoratori e istituzioni.

La sicurezza non può essere relegata a una mera formalità burocratica, ma deve rappresentare il pilastro fondamentale di ogni attività produttiva.

Il Presidente Nicco, a nome suo personale e di tutto il Consiglio regionale, ha manifestato il più profondo cordoglio alla famiglia di Yosif Gamal, ai suoi colleghi e a chi condivide il dolore per questa irreparabile perdita.

L’invito rivolto al Consiglio regionale non è solo un gesto di rispetto verso la memoria del defunto, ma anche un monito a non dimenticare la fragilità umana e la responsabilità collettiva che ci impone di lavorare incessantemente per garantire un ambiente lavorativo sicuro e dignitoso per tutti.

È un impegno etico e sociale che non possiamo più rimandare, in memoria di Yosif e di tutte le vite spezzate da incidenti evitabili.

Il ricordo deve essere motore di cambiamento e di progresso verso un futuro del lavoro più sicuro e umano.