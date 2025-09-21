Tragedia a Brivio: giovane ubriaco sotto stupefacenti uccide due ragazze

La tragedia di Brivio (Lecco) si è inscritta in una spirale di dolore e di interrogativi che vanno ben oltre la mera constatazione del lutto.

L’uomo alla guida del furgone che, nella tarda serata di ieri, ha spezzato la giovane vita di Milena Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe ventunenni, è stato arrestato e si trova attualmente in stato di detenzione cautelare.

La sua posizione, già gravissima per la responsabilità nell’incidente mortale, si è ulteriormente complicata in seguito ad un narcotest positivo.

L’esito della perizia tossicologica, un tassello cruciale nell’indagine condotta dalle forze dell’ordine, ha rivelato la presenza di sostanze stupefacenti nel suo organismo, circostanza che solleva seri dubbi sulla sua capacità di guidare un veicolo in sicurezza.

Parallelamente, i controlli per l’accertamento del tasso alcolemico hanno dato esito negativo, escludendo quindi l’influenza di alcol nell’evento.

L’identità dell’uomo, originario dell’Europa orientale e privo di residenza nella zona, rappresenta un elemento aggiuntivo da analizzare.

La sua provenienza, la mancanza di legami stabili nel territorio, potrebbero fornire elementi utili per ricostruire il suo percorso e chiarire le ragioni della sua presenza in quel luogo e in quell’orario.

La vicenda pone, inevitabilmente, l’attenzione su temi cruciali come la sicurezza stradale, i controlli antidroga nei confronti di chi è al volante e la necessità di una maggiore efficacia nella prevenzione di fenomeni che minano la sicurezza pubblica.

L’uso di sostanze stupefacenti, infatti, compromette in maniera significativa i riflessi, la capacità di giudizio e la percezione del rischio, aumentando esponenzialmente la possibilità di incidenti gravi.

L’arresto e la conseguente detenzione cautelare, in attesa della convalida del provvedimento, rappresentano un atto doveroso per garantire che la giustizia faccia il suo corso e per proteggere la comunità da potenziali pericoli.

L’indagine, ora, dovrà approfondire tutti gli aspetti della vicenda, ricostruendo la dinamica dell’incidente, individuando le eventuali responsabilità di terzi e accertando il tipo di sostanze stupefacenti assunte dall’uomo, con particolare attenzione alla loro incidenza sulla sua capacità di guidare.

La comunità di Brivio e l’intera nazione attendono risposte e giustizia per Milena e Giorgia, due giovani vite spezzate troppo prematuramente.