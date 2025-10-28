Tragedia a Cavriana: Morto giovane imprenditore agricolo

La comunità di Cavriana, in provincia di Mantova, è stata scossa da una tragedia che ha spezzato la giovane vita di Diego Lucchini, 23 anni, imprenditore agricolo di Guidizzolo.

L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha coinvolto un macchinario agricolo utilizzato per la movimentazione di tubi di irrigazione, un elemento cruciale nel paesaggio agrario della pianura padana.

L’evento, le cui dinamiche sono ancora in fase di ricostruzione, ha visto la vittima, residente a Guidizzolo ma originario di Gavardo, restare intrappolata nelle complesse componenti di un arrotolatore di tubi trainato da un trattore.

La gravità della situazione ha reso vani i tempestosi tentativi di soccorso messi in atto dal personale del 118, che ha prontamente inviato sul posto un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, testimoniando l’urgenza e la complessità dell’intervento.

Immediatamente attivati, i tecnici dell’Ats Val Padana, specializzati nella prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, hanno iniziato le indagini per accertare le cause dell’incidente, con particolare attenzione alle condizioni del macchinario, alle procedure operative e alla formazione del personale coinvolto.

Parallelamente, i vigili del fuoco hanno collaborato per liberare il corpo del giovane, mentre i carabinieri hanno provveduto a gestire la scena e a raccogliere le prime testimonianze.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza nei settori agricoli, un ambito lavorativo spesso caratterizzato da rischi elevati e macchinari complessi.

L’incidente di Cavriana, purtroppo, non è un caso isolato e sottolinea l’importanza di una cultura della sicurezza radicata in ogni fase delle attività agricole, dalla progettazione delle attrezzature alla formazione del personale, passando per la rigorosa applicazione delle normative in materia di prevenzione degli infortuni.

La giovane età della vittima amplifica il dolore e l’angoscia della comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra i familiari e gli amici.

L’episodio, inoltre, riaccende il dibattito sulla necessità di una maggiore attenzione alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soprattutto in contesti lavorativi come quello agricolo, dove la combinazione di fattori ambientali, macchinari potenti e spesso obsoleti, e ritmi di lavoro intensi, può esporre gli operatori a rischi significativi.

Le indagini in corso mirano a fare luce sulle responsabilità e a garantire che simili tragedie non si ripetano, salvaguardando la vita e il benessere di chi lavora la terra.