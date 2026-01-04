Tragedia a Crans-Montana: 24 vittime, shock e lutto internazionale.

La comunità di Crans-Montana è ancora in stato di shock, mentre le operazioni di identificazione delle vittime dell’incendio che ha devastato un complesso residenziale proseguono senza sosta.

Il bilancio, aggiornato dalle autorità elvetiche, si è inesorabilmente innalzato a 24 decessi, una tragedia che ha scosso profondamente l’intera Svizzera e suscitato cordoglio a livello internazionale.

L’elenco delle vittime, ora più completo, rivela un quadro drammatico di vite spezzate che abbraccia diverse nazionalità e fasce d’età.

Oltre ai tre cittadini italiani precedentemente identificati, la polizia ha confermato l’identità di quattro giovani cittadine svizzere, di cui due quattordicenni, una quindicenne e un’adolescente di diciotto anni.

Anche tra i cittadini svizzeri ad essere periti figurano ragazzi e ragazze, con età che variano dai sedici ai trentuno anni, sottolineando la crudeltà di un evento che ha colpito indiscriminatamente.

La presenza di un cittadino rumeno di diciotto anni e di un francese di trentanove anni, unitamente a un giovane turista turco di diciotto anni, testimonia la natura internazionale della località turistica, che si è trasformata in un luogo di dolore e lutto.

L’incendio, le cui cause sono ancora oggetto di indagine, ha rapidamente coinvolto l’edificio, alimentato probabilmente da materiali infiammabili e dalla combinazione di condizioni meteorologiche avverse.

La rapidità della propagazione delle fiamme e la densità del fumo hanno reso estremamente difficoltose le operazioni di soccorso e l’evacuazione degli occupanti.

Le autorità stanno ora focalizzando gli sforzi non solo sull’identificazione completa delle vittime, ma anche sulla ricostruzione degli eventi che hanno portato alla catastrofe.

La perizia tecnica sull’edificio sarà cruciale per accertare eventuali responsabilità strutturali o pratiche di sicurezza non conformi.

Parallelamente, un’indagine approfondita è in corso per escludere ipotesi di dolo e per fare piena luce sulle dinamiche che hanno determinato questo tragico epilogo.

La comunità di Crans-Montana, già provata dalle recenti avversità meteorologiche, si è stretta attorno alle famiglie delle vittime, offrendo sostegno morale e materiale.

Il lutto cittadino è profondo e duraturo, ma la resilienza e la solidarietà della popolazione svizzera si dimostrano ancora una volta un faro di speranza in un momento di profonda sofferenza.

La ricostruzione, materiale e sociale, si preannuncia complessa e richiederà un impegno collettivo duraturo.