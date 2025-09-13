Tragedia a Milano: Morta Marta, 25 anni, investita da Jeep

La tragica scomparsa di Marta Giannelli, venticinquenne residente in provincia di Milano, ha scosso profondamente la comunità, culminando in un impatto fatale avvenuto lungo via Fabio Severo, in un sinistro che ha lasciato dietro di sé un velo di dolore e interrogativi.

L’incidente, verificatosi in tarda serata, dopo le ore 22:30, ha visto Marta perdere la vita sul colpo, falciata da un fuoristrada Jeep che procedeva in un tratto leggermente in pendenza, all’altezza di Vicolo del Castagneto.

La violenza dell’impatto è stata devastante.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, di colore scuro, non avrebbe mostrato segni di frenata, catapultando la giovane per una distanza superiore ai dieci metri.

La traiettoria incontrollata del fuoristrada non si è arrestata con l’impatto: il veicolo ha proseguito la corsa, cozzando contro l’isola salvagente che divide le carreggiate e abbattendo le apposite barriere di protezione.

La scena è stata amplificata dalla particolare illuminazione di quella porzione di strada, elemento che, paradossalmente, rende ancora più complessa la ricostruzione della dinamica.

Le autorità locali, la Polizia Municipale in particolare, hanno immediatamente avviato un’indagine approfondita per chiarire ogni aspetto dell’accaduto, esaminando attentamente le condizioni di illuminazione, la velocità del veicolo e, non ultimo, l’eventuale presenza di fattori esterni che abbiano potuto contribuire alla tragica conclusione.

Al volante della Jeep, identificata come originaria di Trieste, si trovava un uomo la cui identità è al momento oggetto di verifica e accertamento.

La sua posizione e le sue azioni immediatamente precedenti all’incidente saranno cruciali per determinare le responsabilità e ricostruire il quadro completo di quanto accaduto.

La morte prematura di Marta Giannelli solleva interrogativi non solo sulla sicurezza stradale in quella specifica area, ma anche sulla necessità di una riflessione più ampia riguardante la guida di veicoli di grossa cilindrata, soprattutto in contesti urbani e in orari serali.

La comunità, nel cordoglio, si interroga sulla fragilità della vita e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida, per evitare che simili tragedie si ripetano, lasciando un vuoto incolmabile.